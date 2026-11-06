Rotura de tubería en Samaria provoca inundaciones; carro cae en hueco y dos sectores quedan sin agua

Una rotura en una tubería de distribución de agua potable provocó este viernes inundaciones en el sector 4 de Samaria, en el distrito de San Miguelito, afectando calles, una cancha de fútbol y dejando a varios residentes sin suministro de agua. El incidente se registró cerca de la cancha del sector conocido como Puente Rojo, donde el agua acumulada cubrió parte de la vía pública y generó un peligro para conductores y peatones. Como consecuencia de la inundación, un vehículo que se encontraba estacionado a orillas de la carretera cayó en un hueco lleno de agua, situación que despertó preocupación entre los residentes del área debido al riesgo que representaba para quienes transitaban por el lugar.

Además de afectar la movilidad en la zona, el daño en la red provocó que la cancha de fútbol local quedara anegada, mientras que varias calles permanecieron cubiertas por el agua durante varias horas. Ante la situación, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que personal técnico se encuentra trabajando en la reparación de una línea de ocho pulgadas ubicada frente a la cancha del Puente Rojo. La entidad detalló que, mientras se desarrollan las labores de reparación, se mantiene suspendido el suministro de agua potable en los sectores 3 y 4 de Samaria.