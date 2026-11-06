Panamá debutará en el Centroamericano Sub-21 de Voleibol este noviembre

La Selección Femenina Sub-21 de Voleibol de Panamá abrirá la participación nacional en las competencias internacionales de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (Afecavol) a partir de este mes de noviembre. El conjunto panameño competirá del 8 al 16 de noviembre en Tegucigalpa, Honduras, en la vigésima primera edición del Campeonato Centroamericano Sub-21 Femenino, certamen que reunirá a las siete delegaciones de la región.

El debut de las panameñas en la cancha del Gimnasio Jorge Galeano quedó pactado para el martes 10 de noviembre a las 2:00 p.m. frente a Nicaragua. El equipo nacional integra el Grupo B junto a las nicaragüenses, Guatemala y Costa Rica. La segunda presentación de Panamá será el miércoles 11 de noviembre a las 4:30 p.m. ante Guatemala, y cerrará la fase de grupos el jueves 12 de noviembre a las 4:30 p.m. midiéndose a Costa Rica.

Esta sede en Tegucigalpa surgió tras una crisis organizativa en el vecino país de El Salvador. La competencia femenina debía disputarse originalmente en suelo salvadoreño; sin embargo, la Federación Salvadoreña de Voleibol solicitó aplazar el evento hasta 2027 por dificultades presupuestarias vinculadas a la falta de apoyo gubernamental. Ante la eventual cancelación del torneo, la Federación Hondureña de Voleibol asumió la organización de emergencia para mantener las fechas pactadas en noviembre.

Por su parte, el torneo masculino enfrentó un escenario crítico en Panamá. El XXI Campeonato Centroamericano Sub-21 Masculino estaba agendado del 23 al 31 de octubre en Chitré, provincia de Herrera. No obstante, la Federación Panameña de Voleibol (Fepavol) debió solicitar el aplazamiento formal de la competencia tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en territorio nacional. La emergencia obligó a las autoridades a iniciar inspecciones técnicas de seguridad en carreteras, alojamientos y recintos deportivos para garantizar las condiciones de acceso.

Tras la evaluación de los riesgos, la directiva de Afecavol aprobó trasladar el certamen masculino del 4 al 12 de diciembre. Esta postergación obligó a las seis federaciones visitantes a asumir un esfuerzo presupuestario extraordinario para reprogramar itinerarios y modificar boletos aéreos. Además, la directiva regional analiza trasladar los encuentros de Chitré hacia la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, una decisión sobre el escenario definitivo que notificarán en los próximos días.

La seguidilla de inconvenientes derivó en una reprimenda institucional. Durante la sesión del Comité Ejecutivo, el presidente de Afecavol, Félix Ambrosio Sabio González, y el secretario general, Carlos Enrique Santis Rangel, expresaron su preocupación por las dificultades recurrentes de las federaciones nacionales para cumplir sus compromisos. Ambos dirigentes exigieron dar máxima prioridad al calendario regional y fortalecer la planificación previa para evitar modificaciones que afecten el desarrollo técnico de las selecciones.

En el aspecto deportivo masculino, Panamá encabeza el Grupo B como anfitrión y compartirá grupo con Honduras, El Salvador y Belice. El Grupo A estará integrado por Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. El equipo panameño debutará el domingo 6 de diciembre a las 7:00 p.m. contra Honduras. Posteriormente jugará el lunes 7 de diciembre a las 7:00 p.m. ante El Salvador y cerrará la primera fase el martes 8 de diciembre a las 7:00 p.m. contra Belice. Las fases finales se desarrollarán del 9 al 11 de diciembre.

El calendario de 2026 finalizará con la celebración del I Campeonato Centroamericano Sub-15 Femenino, agendado del 8 al 16 de diciembre. Este torneo marcará la primera edición oficial de la categoría infantil en la región, ampliando las bases formativas del voleibol centroamericano.