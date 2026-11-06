Crisis en Paraguay: Mulino espera que se respete el Estado de derecho en el caso de Santiago Peña

El presidente José Raúl Mulino manifestó la mañana de este viernes 6 de noviembre su preocupación por la situación política que enfrenta su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, quien afronta un proceso de juicio político en el Senado de su país en medio de la crisis generada por la intervención del Ueno Bank.

Mulino se refirió al tema este viernes 6 de noviembre, durante una gira por la provincia de Chiriquí, y expresó que espera que el proceso se desarrolle con respeto al Estado de derecho, la democracia y las garantías de defensa del mandatario paraguayo.

“Con preocupación, de verdad. Y lo dije ayer, que manifesté lo que dije, con preocupación y lo que todos esperamos, y creo que ha sido el sentir de todos los presidentes que hemos opinado, es que no se resquebraje bajo ningún sentido el Estado de derecho, la democracia y que al presidente se le den todas las garantías de defensa”, declaró Mulino.

El mandatario también se refirió a la solicitud de una prórroga de 72 horas que habría presentado Peña para conocer el expediente y las imputaciones en su contra, antes de presentar sus descargos.