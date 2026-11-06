Juicio político a Santiago Peña: Senado rechaza su prórroga; deberá comparecer hoy

En un giro dentro del Congreso Nacional, la Cámara de Senadores de Paraguay rechazó la solicitud formal de prórroga de 72 horas presentada hoy por el presidente Santiago Peña y le otorgó un ultimátum de 30 minutos para comparecer a presentar su defensa en el juicio político en su contra.
El mandatario paraguayo había comunicado temprano este viernes a través de su cuenta en X la nota enviada al titular del Legislativo, Basilio “Bachi” Núñez, argumentando que la notificación —recibida a las 22:15 de la noche anterior junto a un expediente de 15 páginas y más de 300 fojas— vulneraba los estándares del debido proceso al no otorgarle el tiempo suficiente.
Sin embargo, tras constituirse como Tribunal Examinador, el pleno del Senado desestimó la solicitud bajo los siguientes criterios y posturas:
De forma paralela al recurso planteado por el jefe de Estado, el jurista Adolfo Ferreiro confirmó en entrevistas radiales que Peña lo contactó directamente para encabezar su equipo de defensa técnica.
Pese a ello, la Cámara Alta aprobó la moción del senador Éver Villalba de declarar un cuarto intermedio de media hora para citar al mandatario o a sus representantes legales, advirtiendo que de no asistir se le asignará una representación de oficio para no frenar el juzgamiento.
Ante la inminencia de la comparecencia, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad con efectivos antidisturbios alrededor de la sede parlamentaria.
De mantenerse el calendario y rechazarse una eventual renuncia antes del reinicio del pleno, el proceso continuará con la fase de alegatos, pudiendo definir la destitución del mandatario y la posterior asunción del vicepresidente Pedro Alliana al frente del Ejecutivo nacional.
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