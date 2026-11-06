Juicio político a Santiago Peña: Senado rechaza su prórroga; deberá comparecer hoy

En un giro dentro del Congreso Nacional, la Cámara de Senadores de Paraguay rechazó la solicitud formal de prórroga de 72 horas presentada hoy por el presidente Santiago Peña y le otorgó un ultimátum de 30 minutos para comparecer a presentar su defensa en el juicio político en su contra. El mandatario paraguayo había comunicado temprano este viernes a través de su cuenta en X la nota enviada al titular del Legislativo, Basilio “Bachi” Núñez, argumentando que la notificación —recibida a las 22:15 de la noche anterior junto a un expediente de 15 páginas y más de 300 fojas— vulneraba los estándares del debido proceso al no otorgarle el tiempo suficiente.

Sin embargo, tras constituirse como Tribunal Examinador, el pleno del Senado desestimó la solicitud bajo los siguientes criterios y posturas:

Inaplicabilidad de plazos: La decisión se fundamentó en el reglamento interno (resolución 825), el cual estipula que los plazos procesales se computan en horas y tienen carácter perentorio e improrrogable.

Presión institucional y económica: Diversos legisladores respaldaron la negativa argumentando la urgencia de frenar la incertidumbre social y económica derivada de la crisis institucional del Ueno Bank.

Ultimátum legal: A propuesta del senador Éver Villalba, la Cámara Alta aprobó un cuarto intermedio de 30 minutos para notificar al mandatario su comparecencia obligatoria, advirtiendo que de no asistir se le designará una defensa de oficio.

Estrategia legal y despliegue en el Congreso