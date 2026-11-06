Santiago Peña pide prórroga de 72 horas ante el Senado para preparar su defensa

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó formalmente este viernes 6 de noviembre una prórroga de 72 horas a la Cámara de Senadores para preparar su defensa dentro del juicio político formulado en su contra.
La solicitud fue dada a conocer de manera pública por el propio mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X, tras recibir la notificación del libelo acusatorio con sus anexos a altas horas de la noche anterior.
A través de la publicación y mediante un documento formal remitido al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, Peña argumentó que fue notificado a las 22:15 horas sobre un expediente compuesto por 15 páginas y más de 300 fojas.
En su mensaje y en la carta adjunta, el mandatario sostuvo que resulta inviable responder en un plazo inferior a 12 horas, señalando que dicha premura contraviene las garantías del debido proceso y los estándares de un Estado de Derecho.
De manera paralela a este recurso formal, el mandatario inició las gestiones para estructurar su representación legal. Según reportó el diario paraguayo Última Hora, el abogado Adolfo Ferreiro confirmó en declaraciones a Radio Monumental 1080 AM que recibió una llamada directa de Peña solicitándole asumir su defensa en este juzgamiento.
Ferreiro, quien cuenta con antecedentes en este tipo de procesos tras haber representado al expresidente Fernando Lugo en 2012, consideró que la petición de 72 horas realizada por el mandatario resulta lógica para organizar los descargos frente al libelo acusatorio
El proceso de juicio político avanza en el Poder Legislativo tras desencadenarse una crisis institucional por el colapso del Ueno Bank.
El tratamiento del caso en la Cámara de Senadores se perfila bajo los siguientes escenarios:
Por su parte, Santiago Peña reafirmó en su mensaje difundido en X que expondrá su verdad ante toda la ciudadanía y el Congreso aportando argumentos y pruebas, asegurando que actuará con apego a las instituciones de la República
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