Santiago Peña pide prórroga de 72 horas ante el Senado para preparar su defensa

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó formalmente este viernes 6 de noviembre una prórroga de 72 horas a la Cámara de Senadores para preparar su defensa dentro del juicio político formulado en su contra. La solicitud fue dada a conocer de manera pública por el propio mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X, tras recibir la notificación del libelo acusatorio con sus anexos a altas horas de la noche anterior. A través de la publicación y mediante un documento formal remitido al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, Peña argumentó que fue notificado a las 22:15 horas sobre un expediente compuesto por 15 páginas y más de 300 fojas.

En su mensaje y en la carta adjunta, el mandatario sostuvo que resulta inviable responder en un plazo inferior a 12 horas, señalando que dicha premura contraviene las garantías del debido proceso y los estándares de un Estado de Derecho.

Estrategia legal en marcha

De manera paralela a este recurso formal, el mandatario inició las gestiones para estructurar su representación legal. Según reportó el diario paraguayo Última Hora, el abogado Adolfo Ferreiro confirmó en declaraciones a Radio Monumental 1080 AM que recibió una llamada directa de Peña solicitándole asumir su defensa en este juzgamiento. Ferreiro, quien cuenta con antecedentes en este tipo de procesos tras haber representado al expresidente Fernando Lugo en 2012, consideró que la petición de 72 horas realizada por el mandatario resulta lógica para organizar los descargos frente al libelo acusatorio

Estado del juicio político y su contexto

El proceso de juicio político avanza en el Poder Legislativo tras desencadenarse una crisis institucional por el colapso del Ueno Bank. El tratamiento del caso en la Cámara de Senadores se perfila bajo los siguientes escenarios:

Aprobación de la acusación: El diario La Nación de Paraguay reportó que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (78 votos a favor) el libelo acusatorio contra el mandatario, girando el expediente al Senado para la etapa de juzgamiento.

Constitución del Tribunal: Medios locales e internacionales reportaron que la Cámara de Senadores se constituyó como Tribunal Examinador. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, declaró previamente que el cuerpo legislativo avanzaría con el juicio político para resguardar el patrimonio de los ahorristas, considerando que la sesión podría derivar en una resolución de fondo según los plazos reglamentarios.

Definición del proceso: El proceso político sigue en pie ante el Senado. Los legisladores deberán determinar en las próximas horas si conceden la prórroga de 72 horas requerida por la defensa o si proceden con el juzgamiento de forma directa, decidiendo entre la destitución de Peña o la aceptación de su renuncia previa.