Juicio político a Santiago Peña: Senado de Paraguay inicia sesión para tratar su renuncia

La decisión del Congreso marcará el siguiente paso en la sucesión presidencial. Si la renuncia es aceptada, el vicepresidente Pedro Alliana quedaría habilitado para asumir la jefatura del Ejecutivo. Sin embargo, legisladores opositores rechazan esa salida y reclaman que Peña enfrente el juicio político aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

La sesión comenzó a las 15:58 con la presencia de 65 diputados y 45 senadores. Tras comprobar el cuórum, la mesa directiva ordenó la lectura de la nota de dimisión entregada por el ministro del Interior, Enrique Riera, en representación del mandatario.

El Congreso Nacional de Paraguay inició este jueves 5 de noviembre la sesión extraordinaria para decidir si acepta o rechaza la renuncia del presidente Santiago Peña , presentada formalmente durante el mediodía en medio de la crisis política y financiera desatada por el caso Ueno Bank.

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Oposición cuestiona la renuncia y pide continuar el juicio político

Durante el debate, la senadora opositora Celeste Amarilla cuestionó el acuerdo político que rodea la salida de Peña y sostuvo que la renuncia no debe desactivar el proceso constitucional. También criticó la influencia del expresidente Horacio Cartes en las decisiones del oficialismo.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo pidió que el Congreso no acepte la dimisión y permita que el juicio político siga su curso. La legisladora recordó las pérdidas sufridas por los ahorristas y los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) comprometidos en la crisis de Ueno Bank.

“Se rifó el dinero de la gente, se rifó el dinero de IPS, hay gente que perdió los ahorros de su vida”, manifestó Vallejo ante el pleno.

El diputado liberal Antonio Buzarquis también solicitó que se mantenga el proceso de juicio político y reclamó coherencia a los legisladores frente a la crisis.

En contraste, el senador Líder Amarilla y el diputado oficialista Yamil Esgaib se pronunciaron a favor de aceptar la renuncia para permitir el avance de la sucesión constitucional.

Antes de la sesión bicameral, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación constitucional contra Santiago Peña, con 78 votos a favor, y resolvió remitir el proceso al Senado.

En una votación posterior, la mayoría de la Cámara Baja rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, con 48 votos en contra y 30 a favor.

La discusión también está marcada por los cuestionamientos de la oposición sobre los posibles fueros que Peña podría obtener como senador vitalicio al dejar la Presidencia.

El Congreso todavía debe pronunciarse sobre la nota de renuncia. Mientras no exista una decisión formal del pleno, la dimisión no puede considerarse aceptada y la sucesión presidencial permanece pendiente.