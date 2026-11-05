Santiago Peña responde al juicio político: ‘Voy a dar la cara y defenderme’

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que comparecerá ante el proceso de juicio político en su contra para ejercer su derecho a la defensa y colaborar con las instituciones encargadas de esclarecer los hechos que dieron origen a la crisis. En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario aseguró que actuará con respeto a la Constitución y reiteró que las soluciones para los ahorristas afectados no deben quedar supeditadas al desenlace de su situación política. “Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, expresó Peña al inicio de su pronunciamiento, en el que buscó transmitir un mensaje de calma ante el escenario político que atraviesa el país. El gobernante confirmó que se presentará ante las instancias correspondientes para responder a las acusaciones planteadas en el marco del juicio político. Según explicó, ejercerá su defensa mediante argumentos y pruebas, independientemente de que algunos sectores ya hayan adelantado una posición sobre el resultado del proceso. “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, sostuvo.

Peña también manifestó su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones y con las instituciones competentes para determinar responsabilidades. En ese sentido, señaló que entregará toda la información que le sea requerida y defendió la necesidad de que la ciudadanía conozca la verdad de los acontecimientos. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, afirmó el mandatario, quien insistió en que quienes hayan violado la normativa vigente deberán responder ante la justicia. Uno de los principales puntos de su intervención estuvo relacionado con la situación de los ahorristas afectados por la crisis que dio origen a la controversia política. Peña advirtió que el proceso en su contra no debe convertirse en un obstáculo para que las familias recuperen su dinero. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, declaró.