Clima en Panamá: Prónostico para este viernes 6 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este viernes 6 de noviembre un escenario caracterizado por lluvias de variada intensidad y aguaceros acompañados de actividad eléctrica. Estas condiciones climáticas se concentrarán principalmente hacia la región occidental y central del país durante la tarde, sumado a avisos de precaución por mar picado en el litoral del Pacífico y altos niveles de saturación del suelo.

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En la vertiente del Caribe, la madrugada transcurrirá con nublados y lluvias desde Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón y sectores marítimos, mientras que el resto de la región presentará cielo de parcialmente nublado a nublado. Durante la mañana se mantendrán las lluvias matutinas en Colón, el oriente de la comarca Guna Yala y la comarca Ngäbe-Buglé. Para la tarde se anticipa el desarrollo de aguaceros con tormentas desde Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón, además de precipitación focalizada en las serranías y zonas montañosas. Por la noche se mantendrá cielo nublado con lluvias intermitentes en toda la vertiente, mostrando mayor intensidad sobre el occidente y el oriente de Guna Yala.

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Comportamiento en la vertiente del Pacífico

Por su parte, la vertiente del Pacífico registrará desde la madrugada y primeras horas de la mañana nublados con lluvias en las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas, la costa sur de Azuero, la región metropolitana, Panamá Este, Panamá Oeste, Darién y la comarca Emberá-Wounaan, con mejoría hacia mediados de la mañana. Durante la tarde se pronostican aguaceros con tormentas y posibles ráfagas de viento desde Chiriquí hasta Coclé y la región central de Azuero, así como tormentas aisladas hacia Panamá Norte, Oeste, Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan, reduciéndose en la noche a lluvias intermitentes en las zonas costeras y marítimas.

Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 26 °C a nivel nacional, y de 17 °C a 24 °C en sectores de montaña y la Cordillera Central. Las temperaturas máximas alcanzarán registros de 28 °C a 30 °C en el Caribe y de 28 °C a 31 °C en el Pacífico. Los vientos en la vertiente caribeña soplarán variables entre el oeste-noroeste y el sur con velocidades de 15 a 30 km/h, mientras que en el Pacífico oscilarán de 25 a 35 km/h con posibles ráfagas superiores. La radiación ultravioleta registrará índices entre moderados y muy altos (5 a 8 UV-B).

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Condiciones marítimas y recomendaciones del Sinaproc