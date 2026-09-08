Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 8 de septiembre

El territorio nacional registrará este martes condiciones variables, con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en distintos sectores del país, principalmente durante las horas de la madrugada, mañana y tarde.

En la vertiente del Caribe, se prevén intervalos de cielo nublado y lluvias aisladas con tormentas en sectores de Bocas del Toro, hasta el norte de Veraguas, además de algunos aguaceros con actividad eléctrica en la comarca Guna Yala.

Durante la tarde y noche, las lluvias serán más esporádicas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en el resto de la vertiente podrían presentarse aguaceros aislados y tormentas de corta duración.

En tanto, para el Pacífico, durante la madrugada se esperan intervalos nublados y lluvias aisladas con tormentas en Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá.

Para la mañana se pronostican algunos aguaceros aislados en las costas de Los Santos y el sector marítimo. Durante la tarde, las condiciones podrían generar aguaceros aislados y tormentas puntuales moderadas en sectores de Chiriquí, Veraguas y el sur de Darién.

En el resto de la vertiente se esperan chubascos aislados con tormentas de corta duración. Para la noche, el cielo tenderá a permanecer parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas estarán entre 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 29 °C y 32 °C.

Además, los índices de radiación UV-B podrían alcanzar valores entre 5 y 10, considerados de riesgo alto y muy alto.

Las autoridades recomiendan mantener precaución durante las tormentas eléctricas, debido a la posibilidad de actividad eléctrica y vientos locales fuertes en ráfagas. También se pide extremar las medidas de seguridad cuando las tormentas se registren en áreas marítimas y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).