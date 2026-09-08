Ensa se posiciona entre los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026

Ensa Grupo EPM, empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica en el noreste de Panamá, continúa consolidando su posicionamiento como una organización referente en satisfacción laboral, al posicionarse en el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026, elaborado por Great Place To Work, autoridad global en clima y satisfacción laboral.

En esta edición, Ensa se ubicó dentro de las 100 empresas reconocidas en la categoría de grandes organizaciones, que agrupa a compañías con 500 o más colaboradores en América Latina. Ensa fue la única empresa de Panamá que logró posicionarse en este ranking.

“Este reconocimiento refleja el compromiso y la dedicación de cada uno de nuestros colaboradores. En Ensa creemos que detrás del servicio que brindamos está nuestra gente, y estar entre los mejores lugares para trabajar de América Latina reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una cultura sólida, centrada en el bienestar y el desarrollo integral de nuestros equipos”, destacó Santiago Díaz, presidente ejecutivo y gerente general encargado de Ensa.

Great Place To Work mide aspectos enfocados en la experiencia del colaborador. En el caso de Ensa, alcanzó un Índice de Confianza del 82%, resultado que respalda una cultura organizacional centrada en las personas.

“Con una participación del 90% de nuestros colaboradores se evidencia que los resultados son la valoración que hace la mayoría de los que conformamos esta gran empresa y a la vez coincidimos en que tomando en consideración toda nuestra experiencia como colaboradores: Ensa es un excelente lugar para trabajar. Continuaremos escuchando la voz de nuestros clientes internos y evolucionar de forma simultánea nuestra cultura de atención, escucha y servicio al cliente externo” señaló Gabriela Ortega, vicepresidenta de Desarrollo & Gestión Humana de Ensa.

Este nuevo reconocimiento a todos los más de 700 colaboradores en Ensa, se suma al logro obtenido por Ensa en abril pasado, cuando alcanzó la posición número 5 entre los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica 2026, reafirmando una trayectoria de más de diez años de presencia constante en las mediciones de Great Place To Work.

El reconocimiento de Great Place To Work consolida a Ensa Grupo EPM como una empresa que avanza con excelencia, comprometida con el desarrollo de Panamá a través de la formación del talento interno que contribuye a fortalecer su capacidad operativa. Todo ello bajo una visión de sostenibilidad orientada a generar valor para sus colaboradores, clientes, inversionistas y las comunidades a las que sirve.