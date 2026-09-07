Castañedas autoriza exoneraciones de marcación, pese a la promesa de la Contraloría de eliminarlas

A pesar de la promesa del contralor Anel Flores, de que todos los funcionarios del Palacio Justo Arosemena marcarían en el reloj biométrico para evitar las llamadas “botellas” o funcionarios que no trabajan pero cobran, las excepciones del proceso de marcación están siendo autorizadas por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

Así lo pudo confirmar La Estrella de Panamá, se trataría de unos 15 a 20 funcionarios de algunos diputados, a pesar de que en junio de 2025 Flores dijo que todo el personal de la entidad marcaría y evitaría las planas de asistencia que burlan los controles.

Sin embargo, Castañedas, del partido Realizando Metas, evitó explicar a este medio cúal ha sido el criterio para avalar estas exoneraciones de marcación del reloj biométrico, a qué tipo de funcionarios o cuántas excepciones en total se han aprobado.

De manera extraoficial se pudo conocer que buena parte de este personal exonerado es del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Sería parte de los acuerdos con los que habría logrado los votos para obtener la presidencia del Legislativo el pasado 1 de julio.

Por ejemplo, uno de los beneficiados de este privilegio es Marcos Castillero (ver carta), este medio intentó contactarlo pero no atendió.

Con esta excepción los funcionarios firman unas listas similares a unas planas y que entregan al diputado que les gestionó su contratación.

Algunos de estos servidores públicos no tienen función o no trabajan pero sí cobran, son las llamadas “botellas” o “planillas “cashback”, en las que el dinero retorna al diputado, según diversas denuncias.

Precisamente, el contralor Anel Flores indicó que había detectado unas “500 botellas”, durante una pasada entrevista con La Decana y desde marzo de 2025 anunció una auditoría a las planillas del Legislativo cuyo resultado se desconoce.

Este diario consultó a la Contraloría si sabía de estas nuevas excepciones de marcación en el reloj, si las aprobaba y cuáles eran las acciones de la entidad fiscalizadora para materializar la promesa de marcación, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

“La norma es que de aquí en adelante el que llega a la Asamblea tiene que marcar como en efecto lo hacen los diputados, por eso sabemos cuánto asisten los diputados. Si ellos marcan malamente puede estar el resto del personal, que no es electo, estar exceptuado de marcar. Yo quiero que marquen cuatro o cinco veces, vamos [hemos acordado] tres”, dijo Flores en el Polígrafo de La Estrella de Panamá , en junio de 2025.

Todo funcionario debe marcar y se debe tener un registro de su asistencia, se trata de una medida “injusta” y de “privilegios”, describió el diputado de Vamos, Roberto Zuñiga.

La medida, favorece la “opacidad” y que proliferen las llamadas “botellas” o planillas “cashback”, aseguró el diputado Zuñiga, del circuito 8-4,

“La excepción no aporta a la fiscalización y rendición de cuentas de las planillas de la Asamblea. Están aplicando un nuevo reglamento [de la Asamblea] que no ha sido sancionado por el presidente y es una aberración que institucionaliza más fueros y privilegios”, dijo el diputado Zuñiga.

Las autorizaciones de la presidenta Castañedas a la marcación biométrica, se suman a movimientos de la planilla a dos meses de su gestión.

La Estrella de Panamá reveló en la nota “La nueva planilla de Shirley Castañedas: 456 funcionarios ingresan a la Asamblea”, del pasado 31 de agosto, que desde julio que Castañedas asumió el puesto de presidenta del Legislativo, ingresaron 456 funcionarios a la planilla de la institución.

La nota periodística también detalló que los nuevos ingresos se dieron en paralelo a la destitución de otros funcionarios cuyos edictos de “cese de labores” aparecieron en el mural de la dirección de Recursos Humanos de la Asamblea.

Además, mientras ingresaba nuevo personal, la mayoría eventuales: 420 cuyas funciones reales se desconocen, por otro lado hay personal transitorio de los despachos de los diputados que no cobran desde el mes de julio.

A raíz de la publicación periodística los diputados le reclamaron a Castañedas y se descubió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trasladó $25 millones de $78 millones que solicitó la Asamblea Nacional.

Estos $25 millones son supuestamente para el pago de la partida 02 o personal transitorio de la llamada “planilla 2020”.

Se trata de un traslado efectuado este 5 de septiembre por “silencio administrativo” lo que quiere decir que no se ha discutido su sustento en la Comisión de Presupuesto.

Durante la comparecencia de Castañedas ante la citada comisión para sustentar el presupuesto de la Asamblea Nacional para el próximo año, se comprometió en facilitar la documentación del traslado pero la promesa de transparencia no se ha materializado.

Según información que reporta la Contraloría, la planilla del Legislativo en junio tenía 5,036 funcionarios, entre eventuales y permanentes. En tanto, en agosto hay 3,712. Sin embargo la aparente reducción no es real, toda vez que hay funcionarios transitorios trabajando pero que no aparecen en la planilla ni han cobrado sus emolumentos.