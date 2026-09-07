Piscina de Albrook: cambios en el proyecto, pero costos se mantienen

Menos obra, mismo precio. El nuevo pliego para la adecuación de la piscina de Albrook, en la ciudad de Panamá, contempla cambios técnicos, pero el precio de referencia de $7,6 millones se mantiene intacto pese a los cuestionamientos. Las especificaciones para la piscina parten de que la misma deberá ampliarse hasta convertirse en un “vaso de competencia” de 50 metros de largo por 25 metros de ancho y diez carriles. Además, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) estableció que entre las modificaciones de la piscina existente, debe tener una longitud de 50 metros entre muros una vez instalados los paneles de toque en ambos extremos, para cumplir lo que solicita World Aquatics, ente rector mundial de la natación, para su eventual certificación de que la piscina tiene categoría de olímpica.

¿Cuáles son los cambios?

En materia de natación, varias de las especificaciones del nuevo pliego coinciden con las reglas vigentes de la organización internacional, particularmente en las dimensiones generales de la piscina, el sistema de cronometraje y el tratamiento del agua. Además de la natación, World Aquatics establece normas para otras disciplinas como aguas abiertas, natación artística, clavados, high diving (salto de gran altura) y el deporte water polo. Sin embargo, el proyecto de Albrook, no pretende convertir la instalación en un complejo capaz de albergar todas estas disciplinas. El caso más evidente es el de los clavados. El pliego de la nueva licitación excluye expresamente la torre, plataformas y trampolines de clavados, el foso, el fondo móvil, el muro móvil y cualquier equipamiento destinado a competencias de esta disciplina. De acuerdo a atletas consultados por La Estrella de Panamá, la construcción de una estructura de salto podría estar costando alrededor de $2,5 millones, sin embargo, aunque ya no se contempla esto el precio de referencia que propone Pandeportes para la piscina se mantiene en los $7,6 millones. Este costo supera al de otras piscinas construidas o remodeladas en Panamá y la región, incluso considerando la inflación. La Piscina Olímpica de David, provincia de Chiriquí construida desde cero, costaría actualmente unos $8,7 millones, mientras que las reparaciones de las piscinas con medidas olímpicas como la de Ciudad del Saber y la de Adán Gordón, en la capital panameña, tuvieron costos considerablemente menores: $500 mil y $4,1 millones (precio al día de hoy). Por otro lado, en Costa Rica, una piscina olímpica nueva costó el equivalente a $1,1 millones en 2020 (Actualmente $1,4 millones), mientras que en México la remodelación integral de la Alberca Olímpica Francisco Márquez rondó los $769 mil en 2017 ($1 millón al día de hoy), así lo reveló La Estrella de Panamá en su investigación ‘Piscina de Albrook: las cuentas detrás de una obra de $7,6 millones’, publicada el 7 de septiembre. Ante esta realidad, Pandeporte señaló que el precio de referencia de una contratación pública no se determina tomando como parámetro cuánto costó una obra similar en un período anterior. “La referencia a proyectos de piscinas olímpicas que en períodos anteriores rondaban los $4 millones no constituye, por sí sola, un parámetro técnico que permita concluir que el precio actual es mayor de lo que corresponde”, contestó su director, Miguel Ordóñez, por correo. El precio ofertado corresponde a todos los trabajos de remodelación, ampliación, construcción y equipamiento del proyecto, añadió. Por otro lado, los nadadores también expresaron su preocupación. Señalaron que, si el objetivo de Pandeportes es impulsar y desarrollar las distintas disciplinas acuáticas en el país, Panamá necesita contar con una infraestructura deportiva suficiente y diversificada que permita atender las diferentes modalidades reguladas por World Aquatics, en lugar de concentrar todas las necesidades en una sola instalación.

Los incumplimientos

No obstante, incluso dentro de las disciplinas que sí contempla la nueva piscina, existen elementos regulados con precisión por World Aquatics en los cuales el nuevo pliego no es claro. Uno de ellos es el dispositivo para las salidas de espalda o cuando se nada de esta manera. Las reglas internacionales establecen que debe ser ajustable hasta cuatro centímetros por encima o por debajo del nivel del agua, con una longitud mínima de 60 centímetros, ocho centímetros de altura, dos centímetros de ancho y una inclinación de 10 grados. Sin embargo, el pliego de 2026 no desarrolla especificaciones constructivas detalladas para este elemento. Algo similar ocurre con otros componentes: las dimensiones exactas de los diez carriles, la configuración de los agarres de espalda, las especificaciones y tensiones de las corcheras, las dimensiones del tablero electrónico y la ubicación y características de la sala de control y cronometraje, entre otros aspectos. La diputada Walkiria Chandler señaló que el problema de fondo con la piscina de Albrook podría persistir debido a la mala organización e improvisación de la entidad deportiva. “Pandeportes admite no tener personal para el mantenimiento permanente de la piscina ni otras instalaciones (...) Necesitamos que la millonaria inversión no sea en vano y que el mantenimiento futuro, esté asegurado”, indicó Chandler a La Estrella de Panamá. Mientras tanto, Roberto Chockee, de la Coalición Panameña ProDeporte, indicó que la falta de información pública sobre la fiscalización de recursos destinados al deporte abre interrogantes sobre la gobernanza de los fondos estatales destinados al deporte. “Cuándo Pandeportes mismo dificulta o no hace pública las resoluciones y los contactos legales de organismos deportivos, amplifica la falta transparencia, la falta vigilancia y la mala gobernanza con los recursos del Estado, en cualquiera materia deportiva”, concluyó.