Giro en audiencia de Carrizo: apartamento en PH Marea frena el proceso

A las 9:11 de la mañana, la jueza dio por terminada la audiencia intermedia contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo. El proceso quedó, una vez más, en pausa, esta vez por una incidencia relacionada con un inmueble cuyo eventual comiso fue solicitado por el Ministerio Público y por la petición de quienes reclaman ser reconocidos como terceros afectados.

Una vez iniciado el acto, el abogado Carlos Carrillo tomó la palabra para identificarse como representante de Nano Properties S.A., su titular, Julieta Spiegel Fernández, y la Fundación Carpi, a quienes calificó como “terceros afectados” dentro de la causa.

Carrillo explicó que Nano Properties pertenece a una unidad de apartamentos ubicada en el PH Marea, en Costa del Este. Según expuso ante la jueza, el inmueble fue objeto de una medida de aprehensión ordenada por el Ministerio Público y posteriormente incluido dentro de la solicitud de comiso planteada en la acusación contra Carrizo.

Para la defensa de los terceros, esa situación genera una afectación patrimonial directa y obliga a que sus representados sean reconocidos formalmente dentro del proceso.

La Fiscalía explicó que el pasado 4 de septiembre, mientras se desarrollaba una audiencia relacionada con la aprehensión del inmueble, representantes de los terceros presentaron documentación con la que buscaban ser incorporados a la causa.

Además de que Nano Properties, la Fundación y Spiegel ya aparecen vinculadas a la investigación patrimonial que se adelanta contra Carrizo por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La Fiscalía recordó que existe una apelación pendiente para el próximo 23 de septiembre de 2026, relacionada precisamente con la medida de aprehensión del bien. La decisión que adopte el tribunal de apelación podría incidir directamente en la acusación y, particularmente, en la solicitud de comiso planteada como pena accesoria.

Ante esta situación, la jueza determinó suspender la audiencia hasta que se conozca el resultado de la apelación.

El tribunal también dejó claro que el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre la solicitud presentada por quienes buscan ser reconocidos como terceros afectados.

Una vez conocida la decisión del 23 de septiembre, la Fiscalía deberá actuar conforme corresponda y, si resulta necesario modificar la acusación respecto al comiso del inmueble, deberá presentar los cambios ante la oficina judicial dentro del término establecido.

La nueva audiencia quedó fijada para el 13 de octubre de 2026, a las 8:30 de la mañana, en la sala 25 de Plaza Ágora.

A la audiencia acudieron familiares de Carrizo, quien mantenía en sus manos un rosario. Escuchaba y conversaba por momentos con quienes lo acompañaron dentro de la audiencia.

Antes de abandonar las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, fue abordado por La Estrella de Panamá. Al ser cuestionado si se considera inocente, respondió afirmativamente. “Esto no es justo”.

El abogado del exvicepresidente, Pedro Meilán, insistió en que la defensa busca que el proceso avance con rapidez y llegue cuanto antes a una definición.

“Nosotros estamos apurados en hacer esta audiencia porque José Gabriel Carrizo es inocente y queremos salir de esto lo antes posible, pero se han dado estas incidencias en el proceso”, argumentó.

Meilán también reiteró que, según la defensa, Carrizo cuenta con el sustento legal y financiero necesario para justificar la totalidad de su patrimonio.

El abogado volvió a cuestionar los peritajes realizados por la Contraloría, uno de los elementos que forman parte de la controversia alrededor del caso.

“Desde un inicio hemos manifestado que las auditorías de la Contraloría son incongruentes e inconsistentes; está comprobado que existe duplicidad en las cantidades, lo cual quedará demostrado en el juicio oral”, sostuvo.

La defensa aseguró que se mantiene satisfecha con los elementos que ha presentado y que confía en que estos permitirán demostrar la inocencia del exvicepresidente.