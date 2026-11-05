Caso Ueno Bank: Fiscalía imputa a 27 personas, incluidos ocho exdirectivos del banco

La crisis financiera que afecta a Ueno Bank provocó una nueva sacudida política en Paraguay. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo en medio de la controversia generada por la situación de la entidad bancaria y de una investigación penal que alcanza a directivos, empresarios y representantes de varias compañías.
El caso se originó luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) detectara irregularidades en las operaciones de Ueno Bank y activara un procedimiento de resolución. A partir de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se produjeron manejos que afectaron los recursos y la estabilidad financiera de la institución.
Como parte del proceso, 27 personas fueron imputadas por la Fiscalía. Ocho de ellas tienen relación directa con la administración, dirección o fiscalización del banco, mientras que las otras 19 están vinculadas con empresas que habrían recibido créditos y financiamientos cuestionados.
Entre los directivos imputados se encuentran:
La investigación también alcanza a representantes de sociedades como MOWI, Grupo Hendy, Grupo M, TUIU, FRANEDE y AIME, debido a operaciones crediticias que forman parte de las pesquisas.
Los antecedentes de la entidad se remontan a Financiera El Comercio, fundada en 1976. En 2021 fue adquirida por el Grupo Vázquez y posteriormente obtuvo autorización para operar como banco.
En 2024, Ueno Bank absorbió a Visión Banco, operación que permitió ampliar considerablemente su cartera de clientes, sucursales y operaciones dentro del sistema financiero paraguayo.
El Grupo Vázquez, encabezado por Federico Miguel Vázquez Villasanti, pasó a ocupar un papel central en la estructura de la entidad.
Santiago Peña, también quedó bajo la lupa por el escándalo financiero de Ueno Bank. Sin embargo, su situación judicial es distinta a la de los 27 imputados por las presuntas irregularidades detectadas en las operaciones de la entidad bancaria.
Hasta el momento, Peña no figura entre las personas imputadas ni ha sido llamado a juicio penal. El Ministerio Público deberá determinar si existen elementos que permitan establecer alguna vinculación del exmandatario con los hechos investigados y si corresponde atribuirle responsabilidades.
El caso también provocó una fuerte crisis política en Paraguay. En medio de los cuestionamientos, Peña presentó formalmente su renuncia a la Presidencia durante el mediodía de este jueves 5 de noviembre.
Posteriormente, el Congreso Nacional de Paraguay inició una sesión extraordinaria para decidir si acepta o rechaza su dimisión, en medio de la controversia generada por el caso Ueno Bank.
Este procedimiento político es independiente de la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía. Por tanto, la renuncia de Peña no significa que haya sido enviado a juicio por el escándalo financiero.
Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones cuestionadas y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.
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