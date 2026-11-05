Caso Ueno Bank: Fiscalía imputa a 27 personas, incluidos ocho exdirectivos del banco

La crisis financiera que afecta a Ueno Bank provocó una nueva sacudida política en Paraguay. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo en medio de la controversia generada por la situación de la entidad bancaria y de una investigación penal que alcanza a directivos, empresarios y representantes de varias compañías. El caso se originó luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) detectara irregularidades en las operaciones de Ueno Bank y activara un procedimiento de resolución. A partir de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se produjeron manejos que afectaron los recursos y la estabilidad financiera de la institución. Como parte del proceso, 27 personas fueron imputadas por la Fiscalía. Ocho de ellas tienen relación directa con la administración, dirección o fiscalización del banco, mientras que las otras 19 están vinculadas con empresas que habrían recibido créditos y financiamientos cuestionados. Entre los directivos imputados se encuentran:

Federico Miguel Vázquez Villasanti: Empresario paraguayo y presidente del Grupo Vázquez. Fue CEO y vicepresidente primero de Ueno Bank. Tiene formación en finanzas, administración y transformación digital.

Juan Manuel Gustale Cardoni: Especialista en derecho bancario y regulación financiera, con estudios de posgrado en Harvard y London School of Economics. Ocupó cargos en el Banco Central y el Banco Nacional de Fomento de Paraguay.

Diana Leticia Mongelós González: Formó parte de la directiva de Ueno Bank como directora titular y posteriormente como vicepresidenta segunda.

Julio Daniel Rey Fernández: Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores financiero y asegurador. Fue vicepresidente segundo de Ueno Bank durante 2023 y 2024.

Alejandro Gómez Abente: Ejecutivo especializado en mercados de capitales, con un MBA de la Universidad de Oxford. Trabajó en Morgan Stanley, HSBC y Standard & Poor’s.

Diego Fernando Duarte Schussmuller: Economista y exdirectivo del sistema financiero paraguayo. Fue integrante del Banco Central y presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo.

Mariana Isabel Torres Rubiani: Se desempeñó como directora titular de Ueno Bank y formó parte de su estructura directiva durante 2024.

Miguel Ángel Almada Frutos: Vinculado al Grupo Vázquez y Ueno Seguros. En Ueno Bank ocupó el cargo de síndico, con funciones de fiscalización.

La investigación también alcanza a representantes de sociedades como MOWI, Grupo Hendy, Grupo M, TUIU, FRANEDE y AIME, debido a operaciones crediticias que forman parte de las pesquisas.

¿Cómo surgió Ueno Bank?

Los antecedentes de la entidad se remontan a Financiera El Comercio, fundada en 1976. En 2021 fue adquirida por el Grupo Vázquez y posteriormente obtuvo autorización para operar como banco. En 2024, Ueno Bank absorbió a Visión Banco, operación que permitió ampliar considerablemente su cartera de clientes, sucursales y operaciones dentro del sistema financiero paraguayo. El Grupo Vázquez, encabezado por Federico Miguel Vázquez Villasanti, pasó a ocupar un papel central en la estructura de la entidad.

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