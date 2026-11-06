¡Atención! La Lotería Nacional advierte sobre plataformas no oficiales

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) emitió un comunicado oficial para advertir a la ciudadanía sobre la circulación de cuentas en redes sociales, páginas web y aplicaciones fraudulentas que utilizan sin autorización su logotipo y nombre con el propósito de promocionar supuestos casinos, bonos, premios y beneficios económicos.
Ante esta situación de suplantación, la entidad enfatizó qu e estas plataformas operan de manera totalmente ilegal, ya que no pertenecen a la institución ni cuentan con ningún tipo de autorización oficial para el uso de su identidad visual.
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Por ello, las autoridades exhortaron a la población a tomar las precauciones necesarias y evitar la descarga de dichas aplicaciones, absteniéndose de ingresar a enlaces sospechosos o compartir información de carácter personal y bancario que ponga en riesgo sus fondos.
Asimismo, la LNB reiteró que no se deben realizar pagos ni transferencias dinero a través de estos sitios fraudulentos, y recordó que todo trámite o consulta sobre sorteos, productos y actividades se debe verificar únicamente en sus canales oficiales: la web www.lnb.gob.pa, la cuenta @LNBPma y el correo inforelpub@lnb.gob.pa.
Finalmente, se instó a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes llamando a la línea telefónica 311
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