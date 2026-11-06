  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

¡Atención! La Lotería Nacional advierte sobre plataformas no oficiales

La entidad desmintió la entrega de beneficios económicos mediante redes sociales y habilitó la línea 311 para recibir reportes de la ciudadanía.
La entidad desmintió la entrega de beneficios económicos mediante redes sociales y habilitó la línea 311 para recibir reportes de la ciudadanía. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 06/11/2026 08:37
Ante la detección de sitios no autorizados, la entidad exhortó a evitar el envío de datos personales y recordó verificar todo en sus canales oficiales.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) emitió un comunicado oficial para advertir a la ciudadanía sobre la circulación de cuentas en redes sociales, páginas web y aplicaciones fraudulentas que utilizan sin autorización su logotipo y nombre con el propósito de promocionar supuestos casinos, bonos, premios y beneficios económicos.

Ante esta situación de suplantación, la entidad enfatizó qu e estas plataformas operan de manera totalmente ilegal, ya que no pertenecen a la institución ni cuentan con ningún tipo de autorización oficial para el uso de su identidad visual.

Instagram

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a tomar las precauciones necesarias y evitar la descarga de dichas aplicaciones, absteniéndose de ingresar a enlaces sospechosos o compartir información de carácter personal y bancario que ponga en riesgo sus fondos.

Asimismo, la LNB reiteró que no se deben realizar pagos ni transferencias dinero a través de estos sitios fraudulentos, y recordó que todo trámite o consulta sobre sorteos, productos y actividades se debe verificar únicamente en sus canales oficiales: la web www.lnb.gob.pa, la cuenta @LNBPma y el correo inforelpub@lnb.gob.pa.

Finalmente, se instó a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes llamando a la línea telefónica 311

Lo Nuevo