¡Atención! La Lotería Nacional advierte sobre plataformas no oficiales

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) emitió un comunicado oficial para advertir a la ciudadanía sobre la circulación de cuentas en redes sociales, páginas web y aplicaciones fraudulentas que utilizan sin autorización su logotipo y nombre con el propósito de promocionar supuestos casinos, bonos, premios y beneficios económicos.

Ante esta situación de suplantación, la entidad enfatizó qu e estas plataformas operan de manera totalmente ilegal, ya que no pertenecen a la institución ni cuentan con ningún tipo de autorización oficial para el uso de su identidad visual.