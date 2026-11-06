Banca panameña crece, pero el crédito sigue estancado, advierte Moody’s Ratings

El sólido desempeño de la economía panameña ya no se traduce en un crecimiento equivalente del crédito bancario. Esa es una de las principales conclusiones del más reciente análisis de Moody’s Ratings, que advierte sobre una creciente desconexión entre la expansión económica del país y la actividad crediticia local. Según un informe Moody’s Ratings, el sistema bancario nacional está modificando su estrategia de crecimiento al depender cada vez más de mercados regionales y de segmentos de mayor rentabilidad, ante una demanda local de crédito debilitada y cambios regulatorios que han afectado el financiamiento hipotecario.

Moody’s señala que, aunque Panamá mantiene una de las economías más dinámicas de América Latina, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 4%, el crédito local continúa mostrando debilidad. Durante el primer semestre de 2026, el crédito nominal apenas creció 1,3% interanual y, ajustado por inflación, registró una contracción de 1%, la más pronunciada desde la pandemia. La calificadora explica que esta situación responde, en parte, a la transformación de la estructura económica del país. Actualmente, gran parte de la inversión se concentra en sectores como logística, infraestructura de transporte y servicios empresariales, actividades que generan menos efectos multiplicadores sobre el empleo y el consumo local, reduciendo así la demanda de financiamiento por parte de hogares y empresas.

Ante este escenario, los bancos han fortalecido su apuesta por los préstamos internacionales. Moody’s destaca que los créditos a no residentes crecieron 6,6% interanual a septiembre de 2026 y ya representan el 30% de la cartera total del sistema, frente al 21% registrado en 2019. Esta estrategia permite mantener los volúmenes de negocio y mejorar la rentabilidad, aunque también expone a las entidades financieras a mayores riesgos asociados a diferentes marcos regulatorios y condiciones económicas en otros países. Por otro lado, los bancos han reducido su exposición a sectores que históricamente impulsaron el crédito local, como la construcción y las hipotecas. El crédito a la construcción se contrajo 4% interanual en septiembre de 2026, afectado por el exceso de inventario inmobiliario y la cautela de los desarrolladores privados. Mientras tanto, el crecimiento de la cartera hipotecaria continúa desacelerándose debido a los cambios implementados desde 2023 en el régimen de intereses preferenciales y a las incertidumbres que estos generaron en el mercado.