Thomas Markle, padre de Meghan Markle, es detenido en Florida por una investigación de pornografía infantil

Thomas Markle, de 82 años y padre de Meghan Markle, fue detenido por agentes del FBI en Florida, Estados Unidos, tras una denuncia presentada por su hijo mayor, reveló el diario ABC de España.

La investigación, de acuerdo con el rotativo, habría permitido localizar material de pornografía infantil en dos lugares vinculados con él en Filipinas y México.

Markle residía en un centro para adultos mayores en Lakeland, Florida, de donde habría sido trasladado por agentes del FBI.

La detención se produce después de que Thomas Markle Jr., hermano mayor de Meghan, presentara una denuncia contra su padre.

Según las informaciones difundidas por medios británicos, entre ellos Daily Mail y The Sun, la denuncia surgió tras el hallazgo de archivos de contenido sexual infantil entre las pertenencias de Thomas Markle en Filipinas.