Thomas Markle, padre de Meghan Markle, es detenido en Florida por una investigación de pornografía infantil

Thomas Markle, de 82 años y padre de Meghan Markle, fue detenido por agentes del FBI en Florida, Estados Unidos, tras una denuncia presentada por su hijo mayor, reveló el diario ABC de España.
La investigación, de acuerdo con el rotativo, habría permitido localizar material de pornografía infantil en dos lugares vinculados con él en Filipinas y México.
Markle residía en un centro para adultos mayores en Lakeland, Florida, de donde habría sido trasladado por agentes del FBI.
La detención se produce después de que Thomas Markle Jr., hermano mayor de Meghan, presentara una denuncia contra su padre.
Según las informaciones difundidas por medios británicos, entre ellos Daily Mail y The Sun, la denuncia surgió tras el hallazgo de archivos de contenido sexual infantil entre las pertenencias de Thomas Markle en Filipinas.
La investigación también se extendió a otras propiedades y lugares de almacenamiento relacionados con el padre de la duquesa de Sussex en México.
La Policía Nacional de Filipinas confirmó el 4 de noviembre que había encontrado archivos de abuso y explotación sexual infantil en varios dispositivos electrónicos recuperados en una antigua vivienda de Thomas Markle en Cebú.
La duquesa de Sussex, recordó el diario El País de España, manifestó que estaba profundamente consternada por las acusaciones contra su padre y reveló que había tenido conocimiento de señalamientos preocupantes desde 2018.
Además, Meghan Markle explicó que una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres contenía acusaciones contra su progenitor y que posteriormente le fue compartida.
También señaló que su distanciamiento de Thomas Markle y su decisión de impedir que tuviera contacto con sus hijos respondían a la intención de protegerlos, detalló el rotativo español.
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