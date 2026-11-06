Mantenimiento de Panapass este sábado: ¿Cómo recargar saldo a tiempo?

La Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) programó un mantenimiento integral en la plataforma tecnológica del sistema Panapass para este sábado 7 de noviembre de 2026 . La intervención mantendrá inoperativos los servicios de recarga, consulta de saldo y gestión de cuentas desde las 12:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Durante este intervalo de diez horas, los conductores no podrán procesar pagos ni realizar gestiones a través de:

Aplicación móvil

Página web oficial

Atención por WhatsApp

Banca en línea de las distintas entidades financieras

Cajeros automáticos

Puntos de la red Punto Pago

Asimismo, la empresa confirmó que los centros de instalación de calcomanías permanecerán cerrados durante toda la jornada del sábado. De igual forma, la línea de atención telefónica del Call Center (192) suspenderá sus operaciones de manera temporal mientras se ejecutan los trabajos informáticos.

La interrupción de los servicios digitales responde a un plan de mantenimiento orientado a actualizar los componentes de software y hardware que sustentan el cobro electrónico de peajes en las vías rápidas de la capital. Según la entidad estatal, las labores buscan estabilizar la infraestructura técnica y optimizar el procesamiento de transacciones futuras.

La medida impacta de forma directa la logística de movilidad vial en el área metropolitana y los accesos a los corredores Norte, Sur y Este. Los conductores que necesiten utilizar estas vías rápidas en la madrugada o en las primeras horas de la mañana del sábado se verán imposibilitados de efectuar abonados de última hora en sus cuentas.

Frente a la ventana de mantenimiento, la administración de la infraestructura vial solicitó a la población automovilística verificar el saldo de sus cuentas Panapass con suficiente antelación y efectuar los pagos requeridos antes del inicio de los trabajos técnicos. La recomendación aplica especialmente para las personas con planes de viaje o desplazamientos proyectados durante el fin de semana.

Una vez concluidas las operaciones en el centro de datos a las 10:00 a.m., los canales informáticos y la plataforma de pagos se restablecerán de forma paulatina. La empresa indicó que cualquier ajuste en el cronograma establecido se divulgará a través de sus canales oficiales de comunicación institucional.