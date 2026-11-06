Sinaproc mantiene aviso por lluvias significativas en Panamá hasta la medianoche de este viernes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene un aviso de prevención por lluvias significativas en el país hasta las 11:59 p.m. de este viernes 6 de noviembre de 2026, ante el pronóstico de precipitaciones que podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con la entidad, la incidencia de la vaguada monzónica y de sistemas de baja presión, ubicados al norte de Panamá y al suroeste de Costa Rica, favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, lo que generará condiciones atmosféricas inestables.

Las lluvias tendrán mayor incidencia en las regiones central y occidental del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Provincias y regiones con mayores acumulados de lluvia

El Imhpa prevé acumulados de lluvia moderados, entre 120 y 200 milímetros, en las provincias de:

Chiriquí

Veraguas

Coclé

Herrera y Los Santos, en la península de Azuero

Comarca Ngäbe-Buglé

En el resto del territorio nacional se esperan acumulados inferiores a 119 milímetros.

Sinaproc advirtió que las precipitaciones podrían aumentar la saturación de los suelos y los niveles de ríos y quebradas, con riesgo de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos, especialmente en sectores de las regiones central y occidental.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante estas condiciones, la entidad pidió a la población evitar cruzar ríos, quebradas y áreas inundadas, tanto a pie como en vehículos, así como mantenerse alejada de las orillas de los afluentes y de las zonas propensas a inundaciones.

También recomendó identificar las rutas de evacuación y los lugares seguros en cada comunidad, además de prestar atención a posibles deslizamientos en terrenos inestables y áreas de pendientes.

El organismo exhortó a evitar actividades recreativas en ríos y playas mientras persistan las lluvias y seguir las actualizaciones oficiales del Sinaproc y del Imhpa.