Sinaproc mantiene alertas por lluvias y tormentas en Panamá hasta este 25 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó la mañana de este jueves 22 de octubre que mantiene vigente el aviso de prevención por lluvias y tormentas en el territorio nacional hasta el próximo 25 de octubre, ante el pronóstico de precipitaciones de intensidad moderada a muy fuerte en diferentes regiones del país.
En un comunicado divulgado este jueves, la entidad informó que se mantiene la alerta amarilla en los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos. Otras provincias y comarcas permanecen bajo alerta verde preventiva.
La medida responde a las condiciones atmosféricas que favorecen el desarrollo de lluvias y tormentas, de acuerdo con el análisis técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
¿Qué provoca las lluvias en Panamá?
Según el Imhpa, la interacción de un sistema de baja presión ubicado sobre el noroccidente del mar Caribe con la vaguada monzónica favorece el ingreso de humedad hacia el territorio panameño.
Estas condiciones podrían generar precipitaciones significativas, principalmente en sectores de la vertiente del Caribe y en las regiones centrales y orientales del país.
Ante este panorama, los Centros de Operaciones de Emergencias se mantienen activos, mientras el Sinaproc refuerza las labores de monitoreo y vigilancia para coordinar la respuesta ante posibles incidentes.
Sinaproc advierte sobre inundaciones y deslizamientos
La entidad advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, desbordamientos y deslizamientos de tierra.
El riesgo es mayor en zonas vulnerables y en áreas donde los suelos se encuentran saturados por las precipitaciones.
Por ello, el Sinaproc exhortó a la población a mantener las medidas de prevención y seguir las recomendaciones de las autoridades mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
Recomendaciones ante las lluvias y tormentas
El Sinaproc pidió a la ciudadanía tomar las siguientes precauciones:
No cruzar ríos ni quebradas durante lluvias intensas o cuando aumente su caudal.
Alejarse de las riberas ante crecidas repentinas o cambios en la corriente del agua.
Evitar cruzar calles inundadas y conducir por vías anegadas.
Mantenerse alejado de laderas inestables y áreas propensas a deslizamientos.
Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por los fuertes vientos.
Seguir las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales para obtener información actualizada.
El organismo recordó que, ante una emergencia, la población puede llamar al 911.
El aviso de prevención se mantiene hasta el 25 de octubre, por lo que las autoridades instan a la ciudadanía a permanecer atenta a los reportes meteorológicos y a las actualizaciones oficiales.
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