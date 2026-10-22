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Sismo de gran magnitud sacude el Tíbet, en China; es el más fuerte desde enero de 2024

De acuerdo con esos reportes, el terremoto ocurrió a las 10:33 p.m., hora local, equivalente a las 14:33 GMT.
De acuerdo con esos reportes, el terremoto ocurrió a las 10:33 p.m., hora local, equivalente a las 14:33 GMT. EFE
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 22/10/2026 12:36
Un terremoto se registró este jueves 22 de octubre en la región autónoma del Tíbet, al suroeste de China. El movimiento ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, según los reportes citados por el diario ‘El Tiempo’ de Bogotá.

Un sismo de gran magnitud sacudió este jueves 22 de octubre la Región Autónoma del Tíbet, al suroeste de China, lo que activó la atención de los organismos de monitoreo geológico por la intensidad del movimiento y las características geográficas de la zona.

La información fue reportada por el diario colombiano El Tiempo, de Bogotá, que citó datos del Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

De acuerdo con esos reportes, el terremoto ocurrió a las 10:33 p.m., hora local, equivalente a las 14:33 GMT.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que puede favorecer una mayor percepción de las ondas sísmicas en la superficie, dependiendo de la magnitud y de las condiciones del terreno.

Según la información publicada por El Tiempo, con referencia a reportes oficiales, este sería el terremoto más fuerte registrado en China desde enero de 2024.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa la magnitud exacta del sismo ni detalla posibles víctimas, daños materiales o afectaciones en las comunidades cercanas al epicentro.

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