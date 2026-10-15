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Nuevo sismo de magnitud 5.0 se registra seis días después del terremoto en Panamá

El movimiento de este jueves se suma a la secuencia sísmica que continúa en el país.
El movimiento de este jueves se suma a la secuencia sísmica que continúa en el país. Redes sociales
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 15/10/2026 11:20
De acuerdo con el boletín oficial, cuyo estado figura como revisado, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:51:29 a.m. (hora local), con epicentro a 42 kilómetros al sureste de Soná.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud 5.0 la mañana de este jueves 15 de octubre de 2026.

De acuerdo con el boletín oficial, cuyo estado figura como revisado, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:51:29 a.m. (hora local), con epicentro a 42 kilómetros al sureste de Soná, provincia de Veraguas, y una profundidad de 12 kilómetros.

Más de 400 réplicas tras el terremoto del 9 de octubre

El sismo se registró seis días después del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el viernes 9 de octubre, a las 12:56 p.m., en la región de Azuero, con epicentro en las proximidades de Tonosí.

Desde ese evento, se han contabilizado más de 400 réplicas de distintas magnitudes, de acuerdo con los reportes disponibles. El movimiento de este jueves se suma a la secuencia sísmica que continúa en el país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Geociencias recomiendan a la población mantener la calma, contar con una mochila de emergencia y consultar los canales oficiales para mantenerse informada sobre la actividad sísmica.

Las réplicas podrían continuar durante los próximos días.

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