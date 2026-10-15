Nuevo sismo de magnitud 5.0 se registra seis días después del terremoto en Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud 5.0 la mañana de este jueves 15 de octubre de 2026.
De acuerdo con el boletín oficial, cuyo estado figura como revisado, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:51:29 a.m. (hora local), con epicentro a 42 kilómetros al sureste de Soná, provincia de Veraguas, y una profundidad de 12 kilómetros.
Más de 400 réplicas tras el terremoto del 9 de octubre
El sismo se registró seis días después del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el viernes 9 de octubre, a las 12:56 p.m., en la región de Azuero, con epicentro en las proximidades de Tonosí.
Desde ese evento, se han contabilizado más de 400 réplicas de distintas magnitudes, de acuerdo con los reportes disponibles. El movimiento de este jueves se suma a la secuencia sísmica que continúa en el país.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Geociencias recomiendan a la población mantener la calma, contar con una mochila de emergencia y consultar los canales oficiales para mantenerse informada sobre la actividad sísmica.
Las réplicas podrían continuar durante los próximos días.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...