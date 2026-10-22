¿Cuánto deben los panameños? Saldo de créditos supera los $42,700 millones

El mercado crediticio en Panamá continúa su trayectoria de expansión, impulsado principalmente por la banca comercial y la demanda sostenida de productos de consumo. No obstante, las estadísticas oficiales correspondientes al cierre de septiembre de 2026, publicadas por APC Experian, evidencian un panorama de pagos heterogéneo donde ciertos sectores financieros concentran los niveles más altos de moridad de los último periodos. De acuerdo con el informe, el saldo total de crédito en la plataforma se situó en $42,762 millones, una cifra que agrupa un total de 2,570,117 clientes, de los cuales 2,481,899 corresponden a personas naturales nacionales y extranjeras. Este volumen de financiamiento refleja la confianza de los consumidores en mantener compromisos de pago, aunque con marcadas diferencias en la capacidad de cumplimiento dependiendo del tipo de acreedor y de la obligación adquirida.

Evolución histórica: Comportamiento de septiembre frente a años anteriores

Al contrastar las cifras actuales con los reportes de años previos, se observa una tendencia de recuperación gradual en la calidad de las carteras de la banca tradicional. En septiembre de 2021, el saldo de los bancos se ubicaba en $31,453 millones con una morosidad superior a 61 días del 3.55%. Tras experimentar un incremento en la mora que alcanzó un techo del 5.67% en 2024, el indicador se ha venido contrayendo de forma paulatina hasta situarse en el 4.80% al cierre de septiembre de 2026, con un saldo bancario que ya totaliza $37,918 millones. Esta evolución refleja que, tras los ajustes posteriores a la crisis económica global y local, la banca ha depurado y estabilizado sus riesgos. Por el contrario, en el segmento de cooperativas, la mora ha mostrado una mejoría constante al pasar del 11.13% en 2021 al 7.42% en 2026. Sin embargo, el sector de financieras mantiene un comportamiento estancado en su morosidad, registrando un preocupante 17.0% tanto en 2025 como en 2026, lo que evidencia que sus prestatarios arrastran dificultades estructurales de pago a lo largo del tiempo.

El peso del sector bancario y su comportamiento por producto

El desglose por entidades revela realidades disímiles en el ecosistema financiero nacional. La banca comercial concentra $37,918 millones en cartera, destacando el dinamismo de las hipotecas con $21,610 millones (crecimiento interanual del 1.74% y mora de 4.76%) y los préstamos personales con $8,826 millones (alza del 4.03% y mora del 3.26%). No obstante, dentro de la misma banca, las tarjetas de crédito sobresalen con la mora más elevada del sector formal, alcanzando el 8.75% sobre un saldo de $3,083 millones.

“En conjunto, las cifras muestran crecimiento en las principales carteras bancarias, con variaciones en el incremento y en el comportamiento de pago según el tipo de producto”, manifestó Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian en el reporte oficial de la institución. Por otro lado, las cooperativas totalizan $1,695 millones en créditos con una tasa de morosidad del 7.42%, mientras que las financieras reportan $1,964 millones con una tasa crítica de impago del 17.00% que impacta a más de 715,000 obligaciones activas. Los rubros de telecomunicaciones y servicios complementarios presentan los niveles más altos de atraso institucional, superando el 37% de mora, lo que confirma que los ciudadanos priorizan el pago de sus deudas bancarias principales frente a compromisos comerciales de menor escala.

Dinámica de nuevas obligaciones y demanda ciudadana