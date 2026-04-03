¿Quiénes deben más en Panamá? El 5.9% de los créditos está en morosidad

La cartera crediticia de Panamá presenta un escenario de contrastes al cierre del mes de febrero de 2026, caracterizado por una ligera mejora en la morosidad general frente a un elevado nivel de endeudamiento y una desaceleración en la aprobación de nuevos préstamos bancarios. Según datos de APC Experian, la deuda total reportada en el Sistema de Referencias de Crédito por agentes económicos como bancos, cooperativas y financieras asciende a $41,653,367,171, distribuidos en 5,287,570 obligaciones activas. El índice de morosidad sobre saldo se ubicó en 5.9%, lo que significa que $2,457,548,663 registran un atraso superior a los 60 días. Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian y directora de negocios de Experian México y Centroamérica, destacó que esta cifra implica que el 94.1% de los panameños cumple con sus obligaciones a tiempo, una tendencia respaldada por el superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, quien afirma que el país posee una 'cultura de cumplimiento' donde el ciudadano cuida su historial para acceder a bienes esenciales. No obstante, el sistema enfrenta alertas por el segmento de tarjetas de crédito y la reducción en la dinámica de nuevos créditos en la banca tradicional.