¿Quiénes deben más en Panamá? El 5.9% de los créditos está en morosidad

La cartera crediticia de Panamá presenta un escenario de contrastes al cierre del mes de febrero de 2026, caracterizado por una ligera mejora en la morosidad general frente a un elevado nivel de endeudamiento y una desaceleración en la aprobación de nuevos préstamos bancarios. Según datos de APC Experian, la deuda total reportada en el Sistema de Referencias de Crédito por agentes económicos como bancos, cooperativas y financieras asciende a $41,653,367,171, distribuidos en 5,287,570 obligaciones activas. El índice de morosidad sobre saldo se ubicó en 5.9%, lo que significa que $2,457,548,663 registran un atraso superior a los 60 días. Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian y directora de negocios de Experian México y Centroamérica, destacó que esta cifra implica que el 94.1% de los panameños cumple con sus obligaciones a tiempo, una tendencia respaldada por el superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, quien afirma que el país posee una “cultura de cumplimiento” donde el ciudadano cuida su historial para acceder a bienes esenciales. No obstante, el sistema enfrenta alertas por el segmento de tarjetas de crédito y la reducción en la dinámica de nuevos créditos en la banca tradicional.

El análisis por sector

El análisis por sectores revela disparidades profundas en el comportamiento del pago. El sector bancario domina el mercado con un saldo de $37,115,331,186 y la morosidad más baja del sistema, situada en 4.13%. En contraste, las cooperativas registran un saldo de $1,673,386,273 con una mora del 7.6%, mientras que las financieras manejan $1,839,463,361 con un incumplimiento del 16.0%. El segmento clasificado como “otros” muestra el deterioro más crítico, con una morosidad del 50.8% sobre un saldo de $1,025,186,351. Dentro de la cartera bancaria, las hipotecas representan el componente principal con $21,394,981,390 (mora del 4.1%), seguidas por los préstamos personales con $8,674,410,565 (mora del 3.05%). Sin embargo, las tarjetas de crédito en los bancos generan preocupación al sumar $2,972,855,270 en deuda con una morosidad del 9.13%, mostrando un crecimiento del 7.59% en el saldo adeudado respecto al periodo anterior. Por su parte, los préstamos de automóvil bancarios crecieron 11.74%, alcanzando los $2,338,112,054 con una mora saludable de 2.09%. En el sector de las cooperativas, la cartera hipotecaria asciende a $326,846,674 con una morosidad de 6.45%, mientras que los préstamos personales suman $1,163,487,632 con un retraso del 7.73%. Las financieras muestran una realidad distinta: aunque su saldo en hipotecas es menor ($55,040,628), su morosidad se dispara al 34.97%. En este sector, los préstamos personales alcanzan los $1,402,010,313 con una mora del 14.46% y las tarjetas de crédito registran un incumplimiento del 19.14%. Los datos del rubro “otros” exponen cifras atípicas en préstamos de automóvil, con una variación de 360.27% y una morosidad técnica reportada de 324.95%, además de una mora del 65.49% en préstamos personales dentro de este mismo grupo.

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