El crédito no bancario ya mueve más de $4,596 millones en el país

El sistema financiero panameño atraviesa un proceso de diversificación que ha permitido ampliar las oportunidades de acceso al crédito para distintos segmentos de la población. De acuerdo con cifras de APC Experian, las entidades no bancarias —entre ellas cooperativas, financieras, comercios y empresas de telecomunicaciones— se consolidan como actores estratégicos en la inclusión financiera y en la construcción de historiales crediticios más completos para millones de panameños.

Crecimiento

Al cierre de junio de 2026, estas entidades registraron una cartera superior a $4,596 millones, con más de 3.2 millones de referencias activas y alrededor de 2.17 millones de clientes. Según APC Experian, este desempeño representa un crecimiento cercano al 1% respecto al mismo período de 2025, acompañado de un aumento en las obligaciones activas, lo que evidencia una mayor participación en el acceso al crédito. Los préstamos personales continúan siendo el principal componente de la cartera, con un saldo superior a $2,829 millones, equivalente a más del 60% del total administrado por el sector no bancario. Las cooperativas, además, destacaron con un crecimiento de 3% en sus carteras y uno de los indicadores de morosidad más bajos del segmento (7.1%), reflejando estabilidad y buen comportamiento de pago.

Créditos

Durante mayo de 2026, las cooperativas y financieras otorgaron en conjunto 33,938 nuevos créditos, entre los que se incluyen préstamos personales, prendarios, líneas rotativas, tarjetas de crédito y préstamos comerciales. Este dinamismo confirma la diversidad de productos que ofrecen estas entidades y su aporte al fortalecimiento del acceso al financiamiento. Mientras las cooperativas concentraron sus colocaciones en préstamos personales y prendarios, las financieras lideraron las originaciones con más de 16,000 préstamos personales, además de líneas rotativas y tarjetas de crédito.

Motor

La gerente general de APC Experian, Giovanna Cardellicchio, subrayó que “la banca sigue siendo el principal motor del financiamiento, pero las empresas de otros sectores desempeñan un papel cada vez más importante al ampliar las opciones de crédito disponibles para consumidores y empresas”. Añadió que cada nuevo crédito representa una oportunidad para que los consumidores fortalezcan su perfil financiero y generen un historial positivo que facilite el acceso a futuros productos en mejores condiciones. Este comportamiento refleja un mercado saludable, respaldado por mejores indicadores de pago y por la confianza que generan los historiales crediticios más completos. La información crediticia, destacó Cardellicchio, “continúa siendo un activo estratégico para todo el sistema financiero. Un historial sólido no solo beneficia al consumidor, sino que también brinda mayor confianza a las entidades otorgantes y favorece un crecimiento sostenible del crédito”. De cara a los próximos meses, APC Experian estima que la diversificación de las entidades facilitadoras de crédito continuará impulsando un mercado más competitivo y sostenible. La participación de empresas de distintos sectores, sumada al buen comportamiento de pago observado en la mayoría de las carteras, contribuirá a generar un ecosistema financiero más inclusivo y con mejores herramientas para la toma de decisiones, tanto para consumidores como para empresas.