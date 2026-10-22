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Muere sargento segundo de la Policía Nacional mientras cumplía funciones en La Joyita

Según la Policía Nacional, durante su trayectoria se distinguió por su compromiso y responsabilidad.
Según la Policía Nacional, durante su trayectoria se distinguió por su compromiso y responsabilidad. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 22/10/2026 12:03
Franklin Fuentes, quien tenía 16 años de servicio en la Policía Nacional y pertenecía a la Séptima Zona Policial de Los Santos, falleció el 21 de octubre en el Centro Penitenciario La Joyita.

La Policía Nacional confirmó la mañana de este jueves 22 de octubre sobre el fallecimiento del sargento segundo Franklin Fuentes, ocurrido mientras desempeñaba sus funciones en el Centro Penitenciario La Joyita, en cumplimiento del deber.

Hasta el momento, el comunicado de la Policía Nacional no precisa las circunstancias en las que se produjo la muerte del agente dentro del Centro Penitenciario La Joyita.

A través de un comunicado oficial, la institución lamentó la muerte del agente y destacó sus 16 años de servicio, durante los cuales formó parte de las filas policiales con funciones orientadas a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Fuentes pertenecía a la Séptima Zona Policial de Los Santos. Según la Policía Nacional, durante su trayectoria se distinguió por su compromiso, responsabilidad y dedicación al servicio.

La institución calificó su fallecimiento como una pérdida para sus filas y expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del uniformado.

Asimismo, destacó el legado de servicio y compañerismo del sargento segundo, cuyo fallecimiento ocurrió el miércoles 21 de octubre.

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