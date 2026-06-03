Ministra Montalvo será la única vocera sobre la fuga masiva de La Joyita

El Ministerio de Seguridad Pública informó este miércoles 3 de junio que se ha establecido una vocería oficial unificada para comunicar a la ciudadanía toda la información relacionada con la fuga de 195 reclusos del Centro Penitenciario La Joyita.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la medida busca garantizar una comunicación clara, oportuna y coordinada sobre los disturbios y la fuga que dejaron tres reclusos muertos y seis heridos. Además de tres agentes de la Policía Nacional heridos.

Hasta la fecha se informó que se han logrado recapturar a 133 de los 195 reos que se fugaron la tarde de este lunes 1 de junio de La Joyita.

Según el documento, debido a que la administración del Sistema Penitenciario Nacional corresponde al Ministerio de Gobierno, será la ministra Dinoska Montalvo quien asumirá la responsabilidad de informar públicamente sobre esta situación.

El Ministerio de Seguridad señaló que la decisión tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones involucradas y asegurar que la ciudadanía reciba información precisa, verificable y consistente a través de una sola línea de comunicación oficial.

La entidad destacó que esta medida permitirá evitar versiones contradictorias y garantizar que los datos divulgados provengan de fuentes autorizadas.

En el comunicado, las autoridades reiteraron que continúan dando seguimiento permanente a la situación relacionada con el sistema penitenciario nacional.