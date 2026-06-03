Ministra Montalvo será la única vocera sobre la fuga masiva de La Joyita

<a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">El Ministerio de Seguridad Pública</a> informó este miércoles 3 de junio que se ha establecido una vocería oficial unificada para comunicar a la ciudadanía toda la información relacionada con la fuga de 195 reclusos del <a href="/tag/-/meta/centro-penitenciario-la-joyita">Centro Penitenciario La Joyita</a>.A través de un comunicado, la entidad explicó que la medida busca garantizar una comunicación clara, oportuna y coordinada sobre los disturbios y la fuga que dejaron tres reclusos muertos y seis heridos. Además de tres agentes de la Policía Nacional heridos. <b>Hasta la fecha se informó que se han logrado recapturar a 133 de los 195 reos que se fugaron la tarde de este lunes 1 de junio de La Joyita.</b>Según el documento, debido a que la administración del Sistema Penitenciario Nacional corresponde al Ministerio de Gobierno, será <a href="/tag/-/meta/dinoska-montalvo">la ministra Dinoska Montalvo</a> quien asumirá la responsabilidad de informar públicamente sobre esta situación.El Ministerio de Seguridad señaló que la decisión tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones involucradas y asegurar que la ciudadanía reciba información precisa, verificable y consistente a través de una sola línea de comunicación oficial.<b>La entidad destacó que esta medida permitirá evitar versiones contradictorias y garantizar que los datos divulgados provengan de fuentes autorizadas.</b>En el comunicado, las autoridades reiteraron que continúan dando seguimiento permanente a la situación relacionada con el sistema penitenciario nacional.