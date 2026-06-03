Designan a Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria

La Policía Nacional anunció este miércoles 3 de junio la designación del comisionado Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria, en sustitución de Luis García, en medio de las investigaciones que se desarrollan por la fuga masiva de privados de libertad registrada en el centro penitenciario La Joyita.

La institución informó, a través de un comunicado, que Sánchez asumirá la responsabilidad de supervisar las medidas de seguridad dentro del sistema penitenciario y dar seguimiento a las investigaciones internas relacionadas con la evasión de los reclusos.

El nombramiento ocurre mientras las autoridades mantienen operativos para ubicar a los privados de libertad que permanecen prófugos y continúan las pesquisas para determinar cómo se produjo la fuga.

La Policía Nacional también indicó que se han reforzado las acciones de control en los centros penitenciarios, incluyendo requisas en los distintos pabellones y la revisión de los protocolos de seguridad.

Las investigaciones buscan establecer posibles responsabilidades administrativas o penales vinculadas a los hechos ocurridos en La Joyita, una de las mayores evasiones registradas en el sistema penitenciario panameño en los últimos años.

Con la llegada de Sánchez a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, las autoridades esperan fortalecer las medidas de vigilancia y prevenir nuevos incidentes dentro de los centros de reclusión del país.