La FIFA confirmó la fecha y sede para la final de la Copa Intercontinental del PSG

Luego varias semanas de mucha incertidumbre sobre si finalmente se celebraría la Copa Intercontinental o no, la FIFA tras la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el 15 de octubre de 2026 en Zúrich, Suiza dio a conocer las sedes y fechas para las instancias finales del certamen así como la gran final del torneo.

El ente deportivo reveló que Catar será nuevamente sede de la final de la Copa Intercontinental, así como también de las finales del Derby de las Américas y la Copa Challenger. Los cataríes serán sede de estos torneos por tercer año consecutivo, desde que se instaurara un nuevo formato para el mismo en el 2024.

En un principio existía cierta duda sobre si Catar podría ser sede nuevamente de estas finales por algunos conflictos en los que se ha envuelto esa zona, pero finalmente se dieron las garantías de seguridad para los equipos y aficionados que asistan a los juegos. Hay que recordar que meses atrás se canceló la disputa de la Finalissima entre España y Argentina, mientras que algunas carreras de la Fórmula 1 (F1) también tuvieron que cambiar de sede por estos conflictos. Sumado a ello, la liga de la Arabia Saudita también ha sufrido cambios en su calendario por estos hechos que se están aconteciendo en estos momentos.

La Copa Intercontinental, en la que ya espera el PSG tras salir campeón de la UEFA Champions League 2025-2026, se disputará este miércoles 16 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium. La gran final del Derby de las Américas, entre el Toluca y el ganador de la Copa Libertadores 2026 se jugará el miércoles 9 de diciembre. Mientras que la Copa Challenger, entre el ganador del Derby de las Américas y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, se disputará el sábado 12 de diciembre. Estas dos últimas tendrán como escenario el Jassim Bin Hamad Stadium.

Esta será la tercera ocasión en la que se lleve a cabo este torneo que reúne a los campeones continentales de cada confederación. En la primera edición del 2024, el Real Madrid se llevó el título, mientras que el 2025 se hizo con el trofeo el PSG, por lo que ahora irán por el bicampeonato.

Otras decisiones tras la celebración del Consejo de la FIFA