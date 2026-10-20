Sinaproc declara alerta verde en Veraguas y Los Santos por lluvias e inundaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en sectores de las provincias de Veraguas y Los Santos debido a las condiciones atmosféricas inestables previstas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y otras afectaciones.

La medida entró en vigor a las 6:00 p.m. del lunes 19 de octubre y comprende los distritos de Mariato y Soná, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, donde se mantiene la vigilancia ante posibles eventos relacionados con las lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del Imhpa, las condiciones meteorológicas están asociadas con la reorganización y activación de un sistema de baja presión en el sector marítimo, fenómeno que podría favorecer las precipitaciones, principalmente en la región central del país.

Riesgo de crecidas e inundaciones

Sinaproc advirtió que las lluvias podrían ocasionar incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y otras situaciones de riesgo para las comunidades comprendidas en la alerta.

Ante este escenario, la entidad solicitó a las instituciones mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, reforzar sus capacidades operativas y disponer del personal necesario para responder ante cualquier eventualidad.

La institución también pidió a la población de las áreas bajo vigilancia seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada mediante los avisos oficiales.

Recomendaciones ante la alerta verde

Sinaproc exhortó a los residentes de Mariato, Soná y Tonosí a tomar medidas preventivas para reducir los riesgos durante las lluvias.

Entre las principales recomendaciones están:

No cruzar ríos ni quebradas con niveles elevados o corrientes fuertes, aunque parezcan poco profundos.

Evitar atravesar calles, vados y caminos inundados, tanto a pie como en vehículos.

Mantenerse alejados de las riberas de ríos y quebradas, así como de otras áreas propensas a inundaciones.

Identificar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia con documentos personales, medicamentos, agua potable y artículos esenciales.

Buscar refugio en un lugar seguro durante lluvias intensas.

Atender los avisos del Imhpa y Sinaproc, así como las instrucciones de las autoridades.