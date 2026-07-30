Mejoran las condiciones del tiempo: Sinaproc reduce las alertas por lluvias en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este jueves 30 de julio que redujo los niveles de alerta vigentes luego de registrarse una mejora gradual en las condiciones atmosféricas y una disminución de los riesgos asociados a las lluvias.

A partir de las 12:00 p.m. de este jueves, la entidad dejó sin efecto la Alerta Amarilla que se mantenía para los distritos de Changuinola y Almirante, mientras que se redujo la Alerta Verde que permanecía activa en 17 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Coclé, además de la comarca Ngäbe Buglé.

Sinaproc explicó que la decisión responde a la reducción de las precipitaciones y a la disminución de las amenazas relacionadas con inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra.

La institución reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y recordó la importancia de evitar cruzar ríos o quebradas con altos niveles de agua para prevenir situaciones de riesgo.