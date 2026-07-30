Mejoran las condiciones del tiempo: Sinaproc reduce las alertas por lluvias en Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> informó este jueves 30 de julio que redujo los niveles de alerta vigentes luego de registrarse una mejora gradual en las condiciones atmosféricas y una disminución de los riesgos asociados a las lluvias.A partir de las 12:00 p.m. de este jueves, la entidad dejó sin efecto la <b>Alerta Amarilla</b> que se mantenía para los distritos de <b>Changuinola y Almirante</b>, mientras que se redujo la <b>Alerta Verde</b> que permanecía activa en 17 distritos de las provincias de <b>Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Coclé</b>, además de la comarca <b>Ngäbe Buglé</b>.Sinaproc explicó que la decisión responde a la reducción de las precipitaciones y a la disminución de las amenazas relacionadas con inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra.La institución reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y recordó la importancia de evitar cruzar ríos o quebradas con altos niveles de agua para prevenir situaciones de riesgo.