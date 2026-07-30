  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Mejoran las condiciones del tiempo: Sinaproc reduce las alertas por lluvias en Panamá

Mejora el clima en Panamá y Sinaproc reduce las alertas preventivas
Mejora el clima en Panamá y Sinaproc reduce las alertas preventivas Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/07/2026 14:14
Las autoridades levantaron la Alerta Amarilla en dos distritos y bajaron la vigilancia preventiva en varias regiones del país.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este jueves 30 de julio que redujo los niveles de alerta vigentes luego de registrarse una mejora gradual en las condiciones atmosféricas y una disminución de los riesgos asociados a las lluvias.

A partir de las 12:00 p.m. de este jueves, la entidad dejó sin efecto la Alerta Amarilla que se mantenía para los distritos de Changuinola y Almirante, mientras que se redujo la Alerta Verde que permanecía activa en 17 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Coclé, además de la comarca Ngäbe Buglé.

Sinaproc explicó que la decisión responde a la reducción de las precipitaciones y a la disminución de las amenazas relacionadas con inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra.

La institución reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y recordó la importancia de evitar cruzar ríos o quebradas con altos niveles de agua para prevenir situaciones de riesgo.

¿Qué significan las alertas del Sinaproc y cuándo se activan?

El Sinaproc utiliza diferentes niveles de alerta para informar a la población sobre posibles riesgos y establecer las acciones que deben tomar las autoridades y los ciudadanos ante una emergencia.

La Alerta Verde corresponde a un nivel de vigilancia y monitoreo. Se activa cuando un fenómeno podría evolucionar y representar algún riesgo, por lo que las autoridades mantienen seguimiento de las condiciones y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La Alerta Amarilla representa un aviso de preparación. Se declara cuando existe una alta probabilidad de impacto y se procede a preparar recursos, además de activar los Centros de Operaciones de Emergencias (COE). En esta etapa, se solicita a la ciudadanía estar lista para actuar y seguir las indicaciones de las autoridades.

La Alerta Roja es el nivel de respuesta inmediata y se establece cuando un evento representa un impacto inminente o ya se encuentra en desarrollo. En este escenario se activan todas las operaciones de emergencia y se pide a la población estar preparada para evacuar y proteger su integridad.

Sinaproc recuerda que conocer los niveles de alerta permite a la ciudadanía tomar decisiones oportunas y actuar de manera preventiva ante situaciones de riesgo.

VIDEOS

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo