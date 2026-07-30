Minsa confirma caso de meningitis en estudiante de Veraguas y activa vigilancia sanitaria

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Veraguas, confirmó un caso de meningitis causada por la bacteria Haemophilus influenzae en un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera.

El caso fue diagnosticado el pasado 29 de julio y, según las autoridades sanitarias, el menor permanece hospitalizado bajo tratamiento médico, con una condición clínica estable.

Tras la confirmación, el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para investigar el caso, identificar contactos cercanos y aplicar las medidas preventivas necesarias dentro del entorno escolar.