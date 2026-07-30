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Minsa confirma caso de meningitis en estudiante de Veraguas y activa vigilancia sanitaria

Detectan caso de meningitis por bacteria en estudiante de Veraguas; autoridades activan protocolos
Detectan caso de meningitis por bacteria en estudiante de Veraguas; autoridades activan protocolos Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/07/2026 14:27
Un estudiante de la Escuela La Primavera fue diagnosticado con meningitis y permanece hospitalizado bajo tratamiento médico.

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El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Veraguas, confirmó un caso de meningitis causada por la bacteria Haemophilus influenzae en un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera.

El caso fue diagnosticado el pasado 29 de julio y, según las autoridades sanitarias, el menor permanece hospitalizado bajo tratamiento médico, con una condición clínica estable.

Tras la confirmación, el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para investigar el caso, identificar contactos cercanos y aplicar las medidas preventivas necesarias dentro del entorno escolar.

Minsa alerta sobre síntomas de meningitis y recuerda la importancia de la vacunación

Las autoridades de salud explicaron que la meningitis por Haemophilus influenzae es una infección bacteriana que puede requerir atención médica urgente. Por ello, recomendaron acudir a los servicios de salud si se presentan síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, vómitos, somnolencia o alteraciones del estado de conciencia.

Asimismo, recordaron que la vacunación es la principal forma de prevención y pidieron a los padres de familia revisar que los esquemas de inmunización de sus hijos estén completos.

El Minsa indicó que mantendrá el seguimiento del caso y continuará con las acciones de monitoreo y control epidemiológico, al tiempo que pidió a la población mantener la calma y atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales.

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