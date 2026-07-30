Capac y Acobir respaldan ley que exonera el ITBI a casas nuevas

La <a href="/tag/-/meta/capac-camara-panamena-de-la-construccion">Cámara Panameña de la Construcción (Capac)</a> y la <a href="/tag/-/meta/acobir-asociacion-panamena-de-corredores-y-promotores-de-bienes-raices">Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir)</a> manifestaron su respaldo explícito al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gabinete que exonera del <b><a href="/tag/-/meta/itbi">Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI)</a></b> a la primera venta de viviendas nuevas de hasta <b>$120,000</b>. La propuesta, sustentada por el ministro de Economía y Finanzas, <a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a>, adiciona un artículo a la <b>Ley 106 de 1974</b> y modifica la<b> Ley 4 de 1994</b>. El texto legal estipula que la primera venta de propiedades habitacionales estará exenta del impuesto sobre los primeros<b> $120,000 de su valor total</b>, siempre que la transacción se concrete dentro de los dos años posteriores a la fecha de expedición del permiso de ocupación.En las ventas que superen los $120,000 y no excedan la barrera de los <b>$200,000</b>, la ley ordena que el ITBI sea pagado exclusivamente por el vendedor y calculado únicamente sobre la suma excedente a los $120,000 iniciales. Para este cálculo se aplicará una tabla marginal: el excedente hasta<b> </b><b>$130,000</b> tributará el 0.50%; entre $130,001 y <b>$150,000</b> pagará el 1.00%; de $150,001 a <b>$170,000</b> aplicará el 1.40%; de $170,001 a <b>$190,000</b> el 1.60%; y entre $190,001 y<b> $200,000</b> pagará una tarifa del 1.80%.<b>Asimismo, el proyecto establece la nulidad de pleno derecho para cualquier acuerdo que traslade directa o indirectamente este costo al comprador.</b>