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Capac y Acobir respaldan ley que exonera el ITBI a casas nuevas

La medida busca reducir los gastos de cierre para las familias que buscan comprar su primer hogar.
La medida busca reducir los gastos de cierre para las familias que buscan comprar su primer hogar. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 30/07/2026 14:35
Gremios de la construcción celebran proyecto del Gabinete que exonera el ITBI en viviendas de hasta $120 mil y prohíbe cobrárselo al cliente

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La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) manifestaron su respaldo explícito al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gabinete que exonera del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) a la primera venta de viviendas nuevas de hasta $120,000.

La propuesta, sustentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adiciona un artículo a la Ley 106 de 1974 y modifica la Ley 4 de 1994. El texto legal estipula que la primera venta de propiedades habitacionales estará exenta del impuesto sobre los primeros $120,000 de su valor total, siempre que la transacción se concrete dentro de los dos años posteriores a la fecha de expedición del permiso de ocupación.

En las ventas que superen los $120,000 y no excedan la barrera de los $200,000, la ley ordena que el ITBI sea pagado exclusivamente por el vendedor y calculado únicamente sobre la suma excedente a los $120,000 iniciales. Para este cálculo se aplicará una tabla marginal: el excedente hasta $130,000 tributará el 0.50%; entre $130,001 y $150,000 pagará el 1.00%; de $150,001 a $170,000 aplicará el 1.40%; de $170,001 a $190,000 el 1.60%; y entre $190,001 y $200,000 pagará una tarifa del 1.80%.

Asimismo, el proyecto establece la nulidad de pleno derecho para cualquier acuerdo que traslade directa o indirectamente este costo al comprador.

Respaldo sectorial y estrategia gubernamental

Ambas agrupaciones gremiales coincidieron en que la iniciativa atiende las solicitudes presentadas por la industria inmobiliaria durante los últimos meses en las mesas de trabajo con el sector público. Según los gremios, el cobro de este impuesto representa un costo de cierre significativo que frena la decisión de compra de las familias de ingresos medios y bajos.

Para Acobir, gremio presido por Katherine Reyes Espino, la medida elimina una barrera económica directa que afectaba la colocación de créditos hipotecarios. En tanto, la Capac destacó que la reducción de la carga tributaria no solo facilitará la adquisición del primer hogar, sino que impulsará el desarrollo de nuevos proyectos residenciales, la generación de empleo formal y la inversión privada en la construcción..

Desde el Ejecutivo, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, señaló que este alivio fiscal se articulará con el próximo lanzamiento del programa estatal de abono inicial «Pa’ Ti». Jované añadió que durante la presente gestión se han rescatado e impulsado más de 6,200 soluciones de vivienda que permanecían paralizadas

Por su parte, el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, enmarcó la iniciativa dentro del plan gubernamental para reactivar la industria de la construcción y alcanzar la meta de generar más de 80,000 empleos en el país.

A pesar del optimismo expresado por ambas partes, la implementación de la norma queda supeditada a su traslado a la Asamblea Nacional, donde deberá cumplir los tres debates correspondientes. La Capac instó al Órgano Legislativo a dar un trámite oportuno al proyecto para concretar los beneficios proyectados para el sector y la economía general.

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