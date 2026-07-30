Capac y Acobir respaldan ley que exonera el ITBI a casas nuevas

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) manifestaron su respaldo explícito al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gabinete que exonera del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) a la primera venta de viviendas nuevas de hasta $120,000.

La propuesta, sustentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adiciona un artículo a la Ley 106 de 1974 y modifica la Ley 4 de 1994. El texto legal estipula que la primera venta de propiedades habitacionales estará exenta del impuesto sobre los primeros $120,000 de su valor total, siempre que la transacción se concrete dentro de los dos años posteriores a la fecha de expedición del permiso de ocupación.

En las ventas que superen los $120,000 y no excedan la barrera de los $200,000, la ley ordena que el ITBI sea pagado exclusivamente por el vendedor y calculado únicamente sobre la suma excedente a los $120,000 iniciales. Para este cálculo se aplicará una tabla marginal: el excedente hasta $130,000 tributará el 0.50%; entre $130,001 y $150,000 pagará el 1.00%; de $150,001 a $170,000 aplicará el 1.40%; de $170,001 a $190,000 el 1.60%; y entre $190,001 y $200,000 pagará una tarifa del 1.80%.

Asimismo, el proyecto establece la nulidad de pleno derecho para cualquier acuerdo que traslade directa o indirectamente este costo al comprador.