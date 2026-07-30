Embajador de China resalta la importancia estratégica de Panamá para el comercio y las finanzas

El embajador de China en Panamá, <b>Zhang Xiangyan</b>, hizo un llamado a garantizar un ambiente de inversión y comercio 'justo y amigable' en el país, al considerar que ello fortalecerá la posición de Panamá como un centro regional para los negocios y las finanzas.Durante declaraciones ofrecidas este jueves 30 de julio a <b>La Estrella de Panamá</b>, el diplomático destacó la importancia estratégica de Panamá debido a su ubicación geográfica y señaló que el país desempeña un papel clave para el desarrollo económico de la región.'<i>En cualquier país, especialmente en Panamá, por su ubicación geográfica tan clave e importante, el desarrollo tiene una gran relevancia. Panamá es un centro de la región, un centro del comercio y de las finanzas</i>', expresó Zhang.El embajador indicó que los proyectos de inversión pueden generar diferencias entre las partes involucradas, pero sostuvo que estas deben resolverse mediante el diálogo.'<i>Para cualquier disputa generada durante ese proceso de inversión, esperamos que las partes pertinentes puedan mantener conversaciones amigables y adoptar medidas justas, también para garantizar un ambiente justo y amigable de inversión y comercio</i>', manifestó.Zhang planteó que ofrecer seguridad jurídica y condiciones favorables para los inversionistas contribuirá a incrementar el atractivo del país.'Eso, sin duda, va a elevar el nivel de atracción de Panamá como centro de comercio y de las finanzas', concluyó.