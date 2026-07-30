Embajador de China resalta la importancia estratégica de Panamá para el comercio y las finanzas

El embajador de China en Panamá, Zhang Xiangyan, hizo un llamado a garantizar un ambiente de inversión y comercio “justo y amigable” en el país, al considerar que ello fortalecerá la posición de Panamá como un centro regional para los negocios y las finanzas.

Durante declaraciones ofrecidas este jueves 30 de julio a La Estrella de Panamá, el diplomático destacó la importancia estratégica de Panamá debido a su ubicación geográfica y señaló que el país desempeña un papel clave para el desarrollo económico de la región.

”En cualquier país, especialmente en Panamá, por su ubicación geográfica tan clave e importante, el desarrollo tiene una gran relevancia. Panamá es un centro de la región, un centro del comercio y de las finanzas”, expresó Zhang.

El embajador indicó que los proyectos de inversión pueden generar diferencias entre las partes involucradas, pero sostuvo que estas deben resolverse mediante el diálogo.

”Para cualquier disputa generada durante ese proceso de inversión, esperamos que las partes pertinentes puedan mantener conversaciones amigables y adoptar medidas justas, también para garantizar un ambiente justo y amigable de inversión y comercio”, manifestó.

Zhang planteó que ofrecer seguridad jurídica y condiciones favorables para los inversionistas contribuirá a incrementar el atractivo del país.

”Eso, sin duda, va a elevar el nivel de atracción de Panamá como centro de comercio y de las finanzas”, concluyó.