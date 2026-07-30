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BTS renuncia a los Grammy 2027 y revela por qué decidió no competir

BTS rechaza competir en los Grammy y reabre el debate sobre la música asiática
BTS rechaza competir en los Grammy y reabre el debate sobre la música asiática EFE/EPA/David Swanson
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/07/2026 13:12
El grupo de K-pop BTS sorprendió a sus seguidores al renunciar a participar en la próxima edición de los premios Grammy.

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La agrupación surcoreana BTS anunció que no postulará su música a los premios Grammy del próximo año, una decisión que llega después de que la Academia de la Grabación incorporara una nueva categoría dedicada a la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

A través de publicaciones compartidas en sus cuentas de Instagram, los integrantes del grupo explicaron que optaron por no participar en esta edición de los premios y defendieron que la música debe ser valorada sin distinciones por idioma o procedencia.

”Esperamos que la música se escuche y se ame por lo que es, en lugar de definirse por región o idioma”, expresaron.

La decisión sorprendió a sus seguidores, ya que se esperaba que ARIRANG, el álbum que marcó el regreso de la banda tras la pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes, compitiera en categorías importantes como Álbum del Año, luego de convertirse en uno de los discos más vendidos de 2026.

Aunque BTS ha sido nominado en varias ocasiones y se convirtió en el primer grupo surcoreano en liderar la lista Billboard Hot 100 con “Dynamite”, el grupo aún no ha obtenido un premio Grammy.

La nueva categoría creada por la Academia exige que las obras incluyan un uso significativo de al menos una lengua asiática, un requisito que, según diversos análisis, ARIRANG no cumpliría al incorporar varias canciones en inglés.

La incorporación de esta categoría ha generado un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos consideran que representa un reconocimiento a la música asiática, otros sostienen que podría separar a estos artistas de las categorías generales en lugar de competir en igualdad de condiciones con el resto de la industria.

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