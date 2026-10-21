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Sinaproc declara alerta amarilla en Soná, Mariato y Tonosí por riesgo de lluvias e inundaciones

Sinaproc pidió a los residentes de estas zonas mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Sinaproc pidió a los residentes de estas zonas mantenerse informados a través de los canales oficiales. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 21/10/2026 09:22
También se declaró alerta verde en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Coclé, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante las condiciones meteorológicas que podrían provocar lluvias significativas, crecidas repentinas de ríos y quebradas e inundaciones en áreas vulnerables.

La medida entró en vigor a las 9:00 p.m. de este martes 20 de octubre, luego de un análisis técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que advirtió sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y las medidas preventivas en estas zonas.

Según Sinaproc, las lluvias podrían ocasionar incrementos rápidos en los niveles de los ríos y quebradas, además de inundaciones y otras afectaciones asociadas a las condiciones atmosféricas.

Sinaproc declara alerta verde en otras regiones

La entidad también declaró alerta verde en sectores de seis regiones del país, como parte de un monitoreo preventivo ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Las áreas bajo esta medida comprenden:

Bocas del Toro.

Chiriquí: Tierras Altas y Tierras Bajas.

Colón: Costa Arriba.

Coclé: sector montañoso.

Veraguas: áreas identificadas en el Mapa de Alerta de Riesgo No. 7.

Comarca Ngäbe-Buglé: sectores señalados en el mapa oficial.

Sinaproc pidió a los residentes de estas zonas mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

Los Centros de Operaciones de Emergencias se mantienen atentos para coordinar la respuesta ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de la población.

Sinaproc declara alerta amarilla en Soná, Mariato y Tonosí por riesgo de lluvias e inundaciones

Ante el riesgo de crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra, Sinaproc recomendó a la población adoptar medidas preventivas y seguir las indicaciones de las autoridades.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, tanto a pie como en vehículos; alejarse de las riberas y de las zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, y suspender las actividades recreativas en ríos y otros sitios que puedan representar un peligro.

La entidad también aconsejó identificar las rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia para estar preparados ante una eventual situación de riesgo.

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