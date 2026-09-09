Alerta en Kankintú: fuertes lluvias provocan aumento del caudal del río Cricamola

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) alertó la mañana de este miércoles 9 de septiembre sobre las fuertes lluvias y un incremento en el caudal del río Cricamola, ubicado en el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de ríos y quebradas, evitar cruzarlos mientras presenten niveles elevados y extremar las medidas de precaución.

La advertencia se produce en medio del aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas que mantiene vigente el Sinaproc en todo el territorio nacional y las zonas marítimas hasta el viernes 11 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan eventos puntualmente intensos y acumulados importantes de lluvia en distintos sectores del país.

Las condiciones meteorológicas están asociadas al paso de la Onda Tropical N.° 44 y la Vaguada Monzónica, además del reforzamiento generado por flujos de viento en altura.

El Sinaproc señaló que este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre presentan la mayor probabilidad de lluvias, mientras que en sectores del Caribe Occidental las condiciones podrían prolongarse hasta el viernes.

Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de que las lluvias generen:

Crecidas repentinas y desbordamientos de ríos y quebradas.Inundaciones amplias y deslizamientos.Inundaciones puntuales en áreas vulnerables.Ráfagas de viento fuertes.Caída de árboles, ramas y otros objetos.

La situación registrada en el río Cricamola constituye un llamado de atención para las comunidades cercanas a fuentes de agua, debido al riesgo que representan las crecidas repentinas durante los periodos de lluvias intensas.

Sinaproc pidió a la ciudadanía no cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas, especialmente cuando se registren lluvias fuertes.

También recomendó evitar permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas o vallas publicitarias durante las tormentas, además de asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

A los conductores se les exhortó a manejar con precaución y no intentar atravesar vías anegadas.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Sinaproc y del Imhpa. En caso de emergencia, se debe llamar al 911.