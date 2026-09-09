Boyd Galindo admite que el presupuesto del Minsa no alcanzará para medicamentos en 2027

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que los recursos recomendados al Ministerio de Salud (Minsa) para la vigencia fiscal de 2027 no serán suficientes para cubrir la demanda de medicamentos de la población. La admisión surgió durante un intenso intercambio con el diputado Luis Duke, quien cuestionó las reducciones aplicadas al funcionamiento del ministerio, la compra de productos farmacéuticos, los insumos hospitalarios y los recursos destinados a tres de las principales instalaciones médicas del país. “Con lo que tenemos asignado, ya sabemos todos que no vamos a poder cubrir la atención de salud y medicamentos de la población”, reconoció Boyd Galindo. El ministro explicó que mantiene conversaciones con su homólogo de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para recibir partidas adicionales durante 2027, conforme aumenten los ingresos del Estado. Según Boyd Galindo, el acuerdo permitiría cubrir las necesidades de los primeros meses y reforzar posteriormente las asignaciones destinadas al sistema sanitario. Sin embargo, el Minsa iniciaría el año sin todos los fondos que considera necesarios.

Duke cuestiona recorte de 37% en funcionamiento

Duke sostuvo que el presupuesto de funcionamiento del Minsa refleja una reducción aproximada de $932.8 millones, equivalente al 37.01%, frente a los recursos contemplados inicialmente. El diputado aclaró que el ministro de Salud no determina el techo presupuestario global, pero sí debe distribuir internamente el dinero asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Duke cuestionó si los responsables de establecer esos límites presupuestarios visitan los hospitales y conocen las carencias que enfrentan los pacientes. “Salgan de la oficina refrigerada. Vayan a los hospitales, hablen con la gente, escúchenlos”, reclamó el diputado, al señalar que los usuarios denuncian repetidamente la falta de medicamentos, insumos y especialistas. El legislador consideró que la asignación presupuestaria sería distinta si las autoridades del MEF recorrieran las instalaciones y observaran directamente las condiciones de atención. Boyd Galindo respondió que no podía confirmar si Chapman realizaba esos recorridos, aunque posteriormente aseguró que tanto el titular del MEF como el presidente de la República, José Raúl Mulino, conocen los problemas del sistema y están preocupados por la situación sanitaria.

Menos recursos para medicinas e instrumental

Durante la comparecencia se detallaron importantes diferencias entre los montos solicitados por el Minsa y los recomendados para 2027. Para productos medicinales y farmacéuticos, la institución pidió $182 millones, pero recibió una recomendación de $105 millones, lo que representa cerca de $77 millones menos. En el renglón de materiales médicos, de laboratorio y farmacia, el Minsa solicitó $76 millones, pero la asignación se redujo a $13 millones: una diferencia de $63 millones. Para instrumental médico-quirúrgico, la petición también fue de $76 millones, mientras que el monto recomendado quedó en $21 millones, es decir, aproximadamente $55 millones menos. Duke también citó otro renglón de medicamentos e insumos para la salud en el que se solicitaron $57.1 millones, pero se asignaron $23.4 millones, una disminución cercana al 59%. “Eso me parece inaceptable”, afirmó el diputado, quien advirtió que una gran parte de la población no puede pagar un seguro privado y depende completamente del sistema público.

Hospitales reciben menos de lo solicitado

El diputado también expuso reducciones en los presupuestos de funcionamiento solicitados por tres instituciones hospitalarias. El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel solicitó $159.2 millones, pero recibió una recomendación de $124.7 millones. La diferencia asciende a aproximadamente $34.5 millones, equivalente al 21.67%. El Instituto Oncológico Nacional pidió $124.7 millones, pero obtuvo una asignación de $94.1 millones, una disminución de $30.6 millones o alrededor del 24.5%. Por su parte, el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en Chiriquí, solicitó aproximadamente $118 millones, pero recibió una recomendación de $79.6 millones, lo que representa una reducción cercana a $38 millones o 32.47%. Duke relacionó estas disminuciones con la capacidad de los hospitales para comprar medicamentos, habilitar camas y atender a niños y recién nacidos en condiciones críticas. “Cada dólar menos en alguno de los hospitales son vidas que se pierden”, advirtió.

Condiciones críticas en el Hospital del Niño

Duke recordó una visita al actual Hospital del Niño, donde aseguró haber observado espacios reducidos para atender a recién nacidos que permanecen en incubadoras. Según la información que recibió durante el recorrido, la separación entre los equipos sería inferior a la recomendada internacionalmente, lo que dificulta el desplazamiento del personal médico. También afirmó que el hospital ha tenido que transformar salones destinados a otras actividades en espacios para cuidados intensivos. El diputado advirtió sobre la vulnerabilidad estructural del edificio ante un eventual terremoto y reconoció que se construye una nueva sede, aunque insistió en que los pacientes continúan dependiendo de las instalaciones actuales. Boyd Galindo respondió que el problema se arrastra desde administraciones anteriores y que los tiempos para completar el nuevo hospital no pueden acelerarse más. El ministro aseguró que la nueva estructura será una instalación de referencia en América Latina y contará con varios quirófanos que podrán funcionar simultáneamente.

Boyd Galindo confía en partidas adicionales

El titular de Salud admitió que la reducción presupuestaria genera preocupación, pero confió en que durante 2027 el Estado logrará aumentar los recursos disponibles. Boyd Galindo argumentó que en años anteriores el Minsa recibió fondos adicionales a medida que mejoraron los ingresos públicos. Ese mecanismo permitió cubrir necesidades que no estaban financiadas al inicio de cada vigencia. También sostuvo que se han incorporado partidas para rubros que anteriormente aparecían sin asignación, como:

Oxígeno hospitalario

Hemodiálisis

Manejo de desechos hospitalarios.

La falta de una partida inicial impedía realizar licitaciones públicas, por lo que el ministerio debía recurrir a procedimientos de continuidad del servicio para no interrumpir tratamientos esenciales. Duke rechazó que el sistema sanitario dependa de la expectativa de recibir traslados durante el año. “No puedo vivir con ‘confío en que Dios el próximo año me va a asignar la partida’. Yo necesito verlo en el presupuesto”, respondió.

Prima de antigüedad queda en cero

Otro de los hallazgos de la comparecencia fue la falta de recursos para pagar la prima de antigüedad de 6,636 exfuncionarios del Minsa. La directora de Recursos Humanos, Rosalba de Castro, informó que la institución solicitó $42,256,641 para atender esa obligación laboral, pero la recomendación presupuestaria quedó en cero. De Castro explicó que el dinero fue solicitado en el renglón de indemnizaciones laborales y que la institución también había intentado obtenerlo en ejercicios presupuestarios anteriores. Durante el intercambio surgió una diferencia sobre si el monto fue incorporado correctamente en el anteproyecto del Minsa o si quedó fuera desde la distribución interna. Un representante del MEF confirmó finalmente que el monto recomendado para ese renglón fue cero. La deuda se arrastra desde 2014, según se explicó en la comisión. Boyd Galindo señaló que había propuesto asignar una partida para comenzar a pagar progresivamente, iniciando con las obligaciones más recientes. Sin embargo, no existe por ahora una asignación para aplicar ese mecanismo. “Son derechos laborales. Son doctores, administrativos y personas que han dado su vida por la salud del país”, reclamó Duke.

Obras para el centro de salud de Belisario Porras