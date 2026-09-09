MiBus Panamá: ¿cómo leer los códigos y ruteros de los buses?

Los ruteros de MiBus están diseñados para que los pasajeros puedan identificar rápidamente el recorrido y destino de cada bus y evitar confusiones al momento de abordar.
Con el tiempo, el sistema fue modificado para hacer la información más sencilla de leer. Actualmente, cada ruta cuenta con un código compuesto por una letra y tres números, que permite diferenciar recorridos que pueden compartir parte de su trayecto.
Además del código, el rutero muestra el destino en palabras, una referencia útil para quienes no conocen el número de la ruta.
En pocas palabras, el rutero sirve para saber qué bus tomar, por dónde pasa y hacia dónde se dirige.
Identificar una ruta de MiBus es más sencillo de lo que parece. Cada rutero tiene un código compuesto por una letra y tres números.
La letra indica el corredor o vía principal por donde circula el bus, mientras que los tres números identifican la ruta específica.
Por ejemplo, si el código comienza con K, corresponde a una ruta que circula por la Transístmica. Los números permiten diferenciar ese recorrido de otras rutas.
¿No conoces el código? No hay problema. El rutero también muestra el destino en palabras, por lo que solo debes verificar hacia dónde se dirige antes de abordar.
En resumen, mira la letra, identifica los números y confirma el destino para asegurarte de tomar el bus correcto.
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