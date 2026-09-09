MiBus Panamá: ¿cómo leer los códigos y ruteros de los buses?

Los ruteros de MiBus están diseñados para que los pasajeros puedan identificar rápidamente el recorrido y destino de cada bus y evitar confusiones al momento de abordar.

Con el tiempo, el sistema fue modificado para hacer la información más sencilla de leer. Actualmente, cada ruta cuenta con un código compuesto por una letra y tres números, que permite diferenciar recorridos que pueden compartir parte de su trayecto.

Además del código, el rutero muestra el destino en palabras, una referencia útil para quienes no conocen el número de la ruta.

En pocas palabras, el rutero sirve para saber qué bus tomar, por dónde pasa y hacia dónde se dirige.