Aramburú destaca inversión y transmisión como claves para el futuro energético de Panamá

El exdirector del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, destacó la importancia de fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica y mantener la inversión privada como elementos fundamentales para garantizar el crecimiento energético de Panamá.

Aramburú explicó que, durante las últimas tres décadas, la economía panameña se ha quintuplicado, mientras que la demanda de energía se ha cuadruplicado. En ese mismo período, el sector eléctrico ha recibido inversiones cercanas a los $13,000 millones, principalmente provenientes del sector privado.

A su juicio, esta participación ha sido determinante para que el sistema eléctrico pueda acompañar el crecimiento económico del país.

Más capacidad para la transmisión

Uno de los principales retos identificados por Aramburú es ampliar la capacidad de transmisión eléctrica. Señaló que Panamá necesita continuar desarrollando proyectos estratégicos para garantizar que la energía generada en distintas regiones pueda llegar de manera eficiente a los centros de consumo.

En este sentido, resaltó la importancia de la Línea 4 como respaldo para el sistema eléctrico nacional. Explicó que contar con infraestructura adicional permite reducir el riesgo de interrupciones generalizadas ante eventuales fallas y responder al crecimiento de la demanda.

El exfuncionario reconoció que las nuevas inversiones pueden tener un impacto en las tarifas, pero consideró que son necesarias para garantizar un servicio confiable y sostener el desarrollo económico del país.

Inversión y calidad en el sector eléctrico

Aramburú también destacó la importancia de atraer empresas con experiencia, capacidad técnica y solvencia financiera para participar en el desarrollo del sector eléctrico.

Consideró que el objetivo no debe ser simplemente aumentar el número de operadores, sino garantizar que las empresas que participen cuenten con las condiciones necesarias para ofrecer servicios de calidad y realizar las inversiones requeridas.

“Yo no diría que queremos cantidad, queremos calidad”, afirmó.

Electrificación rural

Otro de los desafíos señalados es ampliar el acceso a la electricidad en comunidades rurales y de difícil acceso. Aramburú indicó que aproximadamente el 95% de la población cuenta actualmente con electricidad, mientras que cerca de un 5% aún permanece sin cobertura.

Para estas áreas, planteó la necesidad de evaluar alternativas a la expansión tradicional de las redes, entre ellas sistemas solares y pequeñas soluciones de generación eléctrica.

Según explicó, llevar electricidad a comunidades alejadas representa un costo que deberá ser considerado dentro de la planificación y estructura del sistema eléctrico.

Para Aramburú, el futuro energético de Panamá requiere combinar inversión, infraestructura moderna, nuevas tecnologías y empresas con capacidad para responder a las necesidades de un país cuya economía y demanda energética continúan creciendo.