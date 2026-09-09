Lluvia de carreras y triunfos clave en la fecha del Béisbol Sub-10

Las novenas de Colón, Panamá Metro, Panamá Este, Chiriquí Occidente, Los Santos y Panamá Oeste consiguieron triunfos este miércoles 9 de septiembre de 2026 durante el desarrollo de la jornada de la ronda regular de los Grupos A y B del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-10 en las instalaciones del Estadio Felipe Motta y la Academia Mariano Rivera.

En las acciones correspondientes al Grupo A disputadas en el Estadio Felipe Motta, el conjunto de Colón superó 8 carreras por 6 a Veraguas, en tanto que la representación de Panamá Metro se impuso 8 por 3 a Chiriquí y la selección de Panamá Este cerró la cartelera en esta sede al derrotar 9 por 8 al equipo de Coclé.

Por otro lado, la programación del Grupo B celebrada en la Academia Mariano Rivera registró la victoria de Chiriquí Occidente 5 por 4 frente a Bocas del Toro, mientras que el cuadro de Los Santos venció 8 por 3 a Darién y la novena de Panamá Oeste completó la jornada con un triunfo 10 por 6 ante Herrera.

Con la suma de estos marcadores, el certamen infantil prosigue con el ajuste de la tabla de posiciones en ambos sectores para definir la clasificación a la siguiente etapa del torneo nacional organizado por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).