Fuertes lluvias mantienen bajo monitoreo a Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo y la atención de situaciones en la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, luego de las intensas lluvias registradas este 9 de septiembre.

La directora provincial de Sinaproc en Bocas del Toro, Sandra Blake, coordina junto a su equipo las acciones de respuesta ante las condiciones climáticas.

Personal de la institución y de la Aeronaval también participan en las labores de seguimiento y atención en las áreas afectadas.

Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles situaciones que puedan generarse por las lluvias y recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.