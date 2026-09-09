Fuertes lluvias mantienen bajo monitoreo a Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo y la atención de situaciones en la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, luego de las intensas lluvias registradas este 9 de septiembre.
La directora provincial de Sinaproc en Bocas del Toro, Sandra Blake, coordina junto a su equipo las acciones de respuesta ante las condiciones climáticas.
Personal de la institución y de la Aeronaval también participan en las labores de seguimiento y atención en las áreas afectadas.
Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles situaciones que puedan generarse por las lluvias y recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.
El Sinaproc mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en todo Panamá y las zonas marítimas hasta el viernes 11 de septiembre de 2026.
Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan lluvias intensas, tormentas, ráfagas de viento y acumulados importantes en diferentes sectores del país.
El Sinaproc indicó que los días con mayor probabilidad de lluvias serán este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, debido al paso de la Onda Tropical N.° 44 y la Vaguada Monzónica.
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