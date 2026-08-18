Meduca mantiene suspensión de clases este miércoles en 172 centros educativos de Ñö Kribo

El Ministerio de Educación (Meduca) reveló que se mantiene la suspensión de clases para este miércoles 19 de agosto en 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe-Buglé.

La medida responde a las condiciones climáticas que persisten en la zona, entre ellas la saturación de los suelos, las crecidas de ríos y quebradas y la alerta amarilla emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el comunicado del Meduca, la suspensión aplica a los centros educativos correspondientes a las zonas escolares N.° 1 a N.° 18 de la comarca.

Ante las condiciones existentes, la entidad recomendó a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales adoptar las medidas necesarias frente a situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

El Meduca señaló que continuará dando seguimiento a la evolución de las condiciones en la región y coordinando las acciones necesarias con las instituciones responsables de la atención de emergencias.

Entre las entidades que participan en esta coordinación se encuentran el Centro de Operaciones de Emergencias, Sinaproc, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la Gobernación de la comarca Ngäbe-Buglé y el Ministerio de Gobierno, además de otras autoridades competentes.

El objetivo es mantener un monitoreo permanente de las condiciones y adoptar oportunamente las medidas que sean necesarias para proteger a la comunidad educativa.

La suspensión corresponde específicamente a la jornada de este miércoles 19 de agosto, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento de las lluvias, los niveles de los ríos y quebradas y las condiciones de los terrenos en la región.