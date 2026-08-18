Lluvias en Bocas del Toro: Meduca mantiene suspensión de clases en 21 centros educativos

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que este miércoles 19 de agosto de 2026 se mantiene la suspensión de clases en 21 centros educativos de Bocas del Toro, debido a las condiciones climáticas que representan un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.
La medida fue comunicada este martes 18 de agosto por el Meduca, que recomendó a los directores de los planteles y a las autoridades regionales adoptar las medidas necesarias ante cualquier situación que pueda poner en peligro a estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.
Los planteles donde se mantiene la suspensión de clases son:
C.E.B.G. Santa Marta Abajo
Escuela Santa Marta Arriba
Escuela Bilingüe Teobroma
Escuela San San Medio Anexa
Escuela San San Mona
Escuela Finca 54
Escuela Loma Bandera
Escuela Deborah
Escuela Finca California
Escuela Puente Blanco
Colegio Secundario Guabito
Escuela San San Medio
Escuela San San Tigra
Escuela San San
Escuela San San Drury
Escuela Alto Dos Caños Anexa
Escuela Quebrada Canela
Escuela Santa Clara
Escuela Dos Caños Abajo
Escuela Bisira N.° 3 Anexa Qda. Canela
Escuela Bilingüe Dionisia G. de Ayarza
Meduca mantiene monitoreo por condiciones climáticas
La entidad señaló que mantiene una coordinación y comunicación permanente con las autoridades encargadas de atender la situación climática y las emergencias en la provincia.
En este seguimiento participan el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de Bocas del Toro, el Ministerio de Gobierno y otras autoridades competentes.
El objetivo es evaluar la evolución de las condiciones y adoptar las medidas necesarias para proteger a la comunidad educativa.
El Meduca recomendó a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo mantenerse atentos a las informaciones oficiales sobre la continuidad o modificación de la suspensión de clases.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...