Lluvias en Bocas del Toro: Meduca mantiene suspensión de clases en 21 centros educativos

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que este miércoles 19 de agosto de 2026 se mantiene la suspensión de clases en 21 centros educativos de Bocas del Toro, debido a las condiciones climáticas que representan un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

La medida fue comunicada este martes 18 de agosto por el Meduca, que recomendó a los directores de los planteles y a las autoridades regionales adoptar las medidas necesarias ante cualquier situación que pueda poner en peligro a estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.

Los planteles donde se mantiene la suspensión de clases son:

C.E.B.G. Santa Marta Abajo

Escuela Santa Marta Arriba

Escuela Bilingüe Teobroma

Escuela San San Medio Anexa

Escuela San San Mona

Escuela Finca 54

Escuela Loma Bandera

Escuela Deborah

Escuela Finca California

Escuela Puente Blanco

Colegio Secundario Guabito

Escuela San San Medio

Escuela San San Tigra

Escuela San San

Escuela San San Drury

Escuela Alto Dos Caños Anexa

Escuela Quebrada Canela

Escuela Santa Clara

Escuela Dos Caños Abajo

Escuela Bisira N.° 3 Anexa Qda. Canela

Escuela Bilingüe Dionisia G. de Ayarza

Meduca mantiene monitoreo por condiciones climáticas

La entidad señaló que mantiene una coordinación y comunicación permanente con las autoridades encargadas de atender la situación climática y las emergencias en la provincia.

En este seguimiento participan el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de Bocas del Toro, el Ministerio de Gobierno y otras autoridades competentes.

El objetivo es evaluar la evolución de las condiciones y adoptar las medidas necesarias para proteger a la comunidad educativa.

El Meduca recomendó a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo mantenerse atentos a las informaciones oficiales sobre la continuidad o modificación de la suspensión de clases.