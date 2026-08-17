Bocas del Toro retoma clases este martes, pero 20 centros educativos seguirán cerrados

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que este martes 18 de agosto se reanudarán las clases en la región educativa de Bocas del Toro, con excepción de 20 centros educativos, donde se mantendrá la suspensión debido a las condiciones climáticas y los riesgos que persisten en esas zonas.

La decisión se toma en medio de las afectaciones provocadas por las lluvias, inundaciones, crecidas de ríos y quebradas registradas en distintos sectores de la provincia.

Los centros educativos donde continuará suspendida la actividad presencial son:

C.E.B.G. Santa Marta Abajo

Escuela Santa Marta Arriba

Escuela Bilingüe Teobroma

Escuela San San Medio Anexa

Escuela San San Mona

Escuela Finca 54

Escuela Loma Bandera

Escuela Deborah

Escuela Finca California

Escuela Puente Blanco

Escuela San San Medio

Escuela San San Tigra

Escuela San San

Escuela San San Drury

Escuela Alto Dos Caños Anexa

Escuela Quebrada Canela

Escuela Santa Clara

Escuela Dos Caños Abajo

Escuela Bisira N.° 3 Anexa Qda. Canela

Escuela Bilingüe Dionisia G. de Ayarza

El Meduca explicó que estos centros permanecerán sin clases presenciales debido al riesgo que representan las condiciones climáticas para la comunidad educativa.

Como medida de apoyo, el Ministerio de Educación informó que los centros educativos Puente Blanco y California se encuentran habilitados como albergues y actualmente acogen a 157 personas.

Debido a esta situación, los estudiantes de estos centros continuarán su proceso educativo de manera virtual, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus aprendizajes mientras mejoran las condiciones.

El Meduca recomendó a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales adoptar las medidas pertinentes ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

La institución señaló que continúa en coordinación y comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la Gobernación de Bocas del Toro, el Ministerio de Gobierno y otras autoridades competentes.

El objetivo es mantener un monitoreo de las condiciones meteorológicas y adoptar las medidas necesarias de acuerdo con la evolución de la situación.

El Meduca pidió a la comunidad educativa de Bocas del Toro mantenerse atenta a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización relacionada con el desarrollo de las clases y las medidas de seguridad.