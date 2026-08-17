Alerta en Bocas del Toro: lluvias dejan 702 viviendas afectadas y 98 personas albergadas

Las intensas lluvias registradas en distintos sectores de Bocas del Toro han provocado inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y crecidas de quebradas, principalmente en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande y Almirante.
De acuerdo con el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 702 viviendas han resultado afectadas por inundaciones en Changuinola, con un total de 1,154 personas afectadas. De ellas, 21 fueron evacuadas y 98 permanecen albergadas.
Los afectados se distribuyen en tres albergues habilitados: la Escuela Puente Blanco, en Finca 51, donde permanecen 16 familias, para un total de 72 personas; la Escuela Mariano Tomás, en La Mesa, con una familia y 10 personas; y la Escuela de California, también en Finca 51, con cuatro familias y 16 personas.
Entre las comunidades afectadas figuran Finca 4, Barranco Medio, Deborah, La Mesa, Puente Blanco, El Silencio, La Gloria, Loma Bonita, Las 30, Las Tablas, Las Delicias y Cauchero.
Como parte de las labores de respuesta, los equipos de emergencia realizaron rescates en el corregimiento de La Mesa y lograron poner a salvo a 12 personas, entre ellas cuatro adultos y ocho niños.
El balance también registra cinco deslizamientos de tierra sobre vías y dos árboles caídos, cuya atención se coordina con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
En Chiriquí Grande, específicamente en la comunidad de Quebrada Bajo, un deslizamiento de tierra ya fue atendido.
Mientras que en El Silencio, comunidad de El Nazareno, un desbordamiento de quebrada provocado por la obstrucción de una alcantarilla también fue atendido. En la comunidad de Santa Marta-Rómulo, sin embargo, permanece obstruido el paso debido al alto nivel de la quebrada.
El balance oficial contabiliza 711 eventos atendidos durante el periodo evaluado.
Las lluvias también provocaron incidentes en otras zonas del país. En Penonomé, corregimiento de El Coco, comunidad de Llano Marín, unidades de Sinaproc atendieron la caída de un árbol sobre la vía.
El personal realizó labores de corte y remoción para liberar la carretera y restablecer el tránsito de los residentes.
En la comarca Ngäbe-Buglé se reportan lluvias moderadas.
Sinaproc mantiene el monitoreo y la atención de las situaciones asociadas a las condiciones climáticas, en coordinación con las instituciones que forman parte de los centros de operaciones de emergencia.
El MOP mantiene equipos y maquinaria pesada en las áreas afectadas para atender las emergencias viales provocadas por deslizamientos, obstrucciones y desbordamientos.
Las autoridades reiteraron a la población la recomendación de evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, debido al riesgo que representan las corrientes y el aumento de los niveles de agua.
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