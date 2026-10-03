Elecciones Brasil 2026: la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro llega a las urnas

Un total de 158.7 millones de ciudadanos brasileños están convocados a las urnas este domingo 4 de octubre de 2026 para definir el rumbo político del país sudamericano. La disputa por la jefatura de Brasil se libra entre 13 fórmulas presidenciales inscritas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), encabezadas por los dos bloques ideológicos con mayor respaldo popular: el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección al frente del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador de la República Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Este enfrentamiento directo refleja una profunda polarización social en torno a ejes centrales como la conducción macroeconómica, el alcance de los programas de subsidio social, las estrategias de seguridad ciudadana y la política ambiental en la cuenca Amazónica. La tensión política se extiende hacia estados clave con alto peso electoral como Minas Gerais y São Paulo, donde el comportamiento de los votantes indecisos resulta determinante para inclinar la balanza. A pesar de esto los medios locales en Brasil ya hacen sus pronósticos para esta contienda electoral.

¿Cómo es el sistema en las elecciones brasileñas?

Para proclamarse presidente electo de forma directa este domingo 4 de octubre, la legislación electoral de Brasil exige que una candidatura obtenga más del 50 % de los votos válidos (cómputo que se calcula excluyendo los sufragios en blanco y los votos nulos). - Porcentajes actuales en las encuestas: Los sondeos de intención de voto difundidos por firmas como Datafolha, Quaest y BTG/Nexus (publicados por la red G1, Folha de S.Paulo y CNN Brasil) ubican a Luiz Inácio Lula da Silva en el primer lugar con un rango de entre 39 % y 43 %, mientras que Flávio Bolsonaro se sitúa en la segunda casilla con un margen de entre 34 % y 39 %. La proporción restante se reparte entre las otras candidaturas registradas y el grupo de ciudadanos indecisos. - Parámetros para la segunda vuelta: Debido a que el aspirante con mayor respaldo se ubica por debajo del umbral del 50 % necesario para cerrar el proceso en la primera convocatoria, la elección se traslada a una segunda vuelta o balotaje fijada para el domingo 25 de octubre. En esa instancia definitiva compiten únicamente los 2 candidatos presidenciales que hayan sumado la mayor cantidad de apoyos en la primera vuelta, declarándose ganador aquel que consiga la mayoría simple de los votos válidos, independientemente de la diferencia final sobre su competidor.

Los otros cargos que se eligen en las urnas

Paralelamente a la definición del Poder Ejecutivo, habrá una reorganización de las fuerzas políticas dentro de Brasil en los siguientes cargos: - Gobernadores y Vicegobernadores: Elección de los titulares del Ejecutivo regional en los 26 estados del país y en el Distrito Federal. - Senado Federal: Renovación de 2 tercios de la Cámara Alta, equivalente a 54 de las 81 bancas legislativas (cada elector dispone de 2 votos para seleccionar candidatos distintos). - Cámara de Diputados: Votación para la totalidad de los 513 miembros de la Cámara Baja a nivel federal. - Diputados Estatales y Distritales: Elección de los representantes de los parlamentos regionales en cada una de las entidades federativas.

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