Un Bolsonaro vuelve a ser la única amenaza para Lula a seis meses de las elecciones

Cuando faltan seis meses para las elecciones en Brasil, el apellido Bolsonaro se presenta de nuevo como la única amenaza para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien optará a un cuarto mandato.En esta ocasión, el nombre que aparecerá en la urna será el de Flávio Bolsonaro, de 44 años, senador y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de cárcel por tramar un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.Tres sondeos distintos divulgados en las últimas semanas coinciden en mostrar un escenario muy reñido en la primera vuelta, con escasa diferencia entre Lula y el hijo de su antecesor, con entre el 35 % y 40 % de las preferencias para ambos, y un empate técnico en una hipotética segunda vuelta.El panorama es de polarización extrema entre la ultraderecha que encarnan los Bolsonaro y el progresismo que abandera Lula, y supone una repetición del tablero de las últimas dos últimas citas con las urnas, en 2022 y 2018.