Panamá y el mundo: estas fueron las 5 noticias que marcaron este sábado 3 de octubre

La jornada de este sábado 3 de octubre estuvo marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional, desde la agenda presidencial y decisiones judiciales hasta las elecciones de Brasil y la participación de un artista panameño en un concierto en Miami.

-El presidente José Raúl Mulino llegó a Singapur como parte de una visita de Estado orientada a fortalecer las relaciones bilaterales. Durante su estadía se abordarán temas como servicios aéreos, asistencia legal y créditos de carbono.

-Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un joven de 19 años, por su presunta vinculación con la venta de brownies que contenían marihuana en las inmediaciones de un centro educativo en La Chorrera, Panamá Oeste.

-El presidente Donald Trump reiteró su respaldo a mantener de manera permanente el horario de verano y eliminar el cambio de hora que se realiza dos veces al año. El mandatario argumentó que esta práctica genera costos y otros inconvenientes.

-Los electores brasileños habilitados para votar en Panamá se preparan para participar este domingo 4 de octubre en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil. El centro de votación estará ubicado en el Instituto Técnico Don Bosco, en Vía Israel y Calle 71 Este, y funcionará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

-El cantante panameño Eddy Lover compartió escenario en Miami con Karol G, quien lo invitó a interpretar “Dile Luna”, canción incluida en el álbum Tropicoqueta.