Trump insiste en eliminar el cambio de hora dos veces al año en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender la tarde de este 3 de octubre su propuesta para que el país deje de cambiar la hora dos veces al año y mantenga de forma permanente el horario de verano.

Durante declaraciones en los jardines de la Casa Blanca, Trump afirmó a los reporteros que modificar los relojes dos veces al año resulta costoso y genera diversos problemas.

También vinculó la disponibilidad de luz natural con una reducción de los delitos.

“No queremos cambiar la hora dos veces al año. Es muy caro, tiene muchos problemas, incluso crímenes, lo loco que suene. Cuando tienes luz, tienes mucho menos problema”, declaró Trump.

El mandatario, según CBS News, también se refirió al proyecto conocido como Sunshine Protection Act, aprobado por la Cámara de Representantes en julio con 308 votos a favor y 117 en contra, pero que permanece estancado en el Senado.

Trump cuestionó particularmente al senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, quien se opone a establecer de manera permanente el horario de verano.

“Así que la Casa votó en más del 80%. Ha estado sentado ahí y esperamos que podamos hacer que Tom Cotton se mueva. Tom Cotton lo tiene, no debería estar lo teniendo”, recalcó Trump.

La disputa entre Trump y Cotton se intensificó este sábado, recordaron los corresponsales en la Casa Blanca.

El presidente ha presionado públicamente al senador para que permita avanzar el proyecto en el Senado.

Cotton, por su parte, reiteró su oposición y argumentó que mantener el horario de verano durante todo el año provocaría amaneceres demasiado tardíos durante el invierno, lo que afectaría especialmente a estudiantes y trabajadores que se desplazan temprano, reportó The Washington Post.

Trump sostiene que mantener una hora adicional de luz por las tardes beneficiaría a actividades deportivas y recreativas, además de evitar la necesidad de ajustar los relojes en primavera y otoño.